Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 февраля 2026 в 17:28

Кинолог устроил кровавую расправу после ссоры с соседями

В Новосибирске кинолог из-за ссоры расстрелял соседей-супругов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Новосибирске сотрудник исправительного учреждения подозревается в двойном убийстве, информирует Telegram-канал Mash Siberia. По предварительным данным, кинолог, работающий в колонии №18, устроил стрельбу из охотничьего ружья.

Трагедия случилась 9 февраля на улице Декабристов. Причиной стала бытовая ссора с соседями. Конфликт быстро перерос в вооруженное нападение. Мужчина произвел несколько выстрелов и смертельно ранил семейную пару.

Правоохранительные органы оперативно задержали подозреваемого. В ходе первых допросов мужчина полностью признал свою причастность к преступлению.

Ранее стало известно, что в Чувашии расследуется уголовное дело по факту гибели двух мужчин в результате драки в хостеле города Чебоксары. По подозрению в нанесении телесных повреждений, повлекших смерть, задержаны двое постояльцев гостиницы. Фигурантами дела стали 42-летний мужчина, прибывший из Смоленской области, и его знакомый из Кемеровской области.

До этого в Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в убийстве. Преступление было совершено во дворе жилого дома, расположенного на Искровском проспекте. Неизвестный злоумышленник подошел к припаркованному автомобилю, после чего произвел выстрел в голову находившемуся в салоне мужчине, а затем скрылся.

соседи
убийства
задержания
кинологи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жалобы россиян на резкое подорожание огурцов дошли до ФАС
«Я боялся»: экс-глава «Локомотива» извинился за убийство спустя 24 года
Турэксперт назвал направления, которые могут заменить Кубу
Пропавших сестер обнаружили в секте с предводителем-педофилом
Симоньян получила знак Почетного гражданина Краснодара
Сына Жириновского не пустили в МГИМО на мероприятие в честь отца
Вашингтон проигнорировал запрос ВОЗ о коронавирусе
Москалькова обратилась в ООН из-за удержания 10 курян на Украине
Тренер Бородавко встал на защиту выступившей на Олимпиаде Непряевой
Африканская страна заявила о вступлении в войну с Францией
В США заявили о возобновлении поставок венесуэльской нефти в Китай
Психолог дала советы, как не срываться на детях из-за проблем на работе
Богатая невеста, похудение на 15 кг, алкоголь: как живет Сергей Бурунов
Ураган «Нильс» оставил сотни тысяч домов без электричества во Франции
Мать утащила в секту к педофилу? Где ищут пропавших девочек из Петербурга
Кинолог устроил кровавую расправу после ссоры с соседями
В Раде закрыли столовую после массового отравления
«Сопоставимо с ядерным»: раскрыто, почему ТОС-3 «Дракон» вызывает страх
Школьник планировал теракт и попал под суд
В Венесуэле сделали заявление о Мадуро
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.