Кинолог устроил кровавую расправу после ссоры с соседями В Новосибирске кинолог из-за ссоры расстрелял соседей-супругов

В Новосибирске сотрудник исправительного учреждения подозревается в двойном убийстве, информирует Telegram-канал Mash Siberia. По предварительным данным, кинолог, работающий в колонии №18, устроил стрельбу из охотничьего ружья.

Трагедия случилась 9 февраля на улице Декабристов. Причиной стала бытовая ссора с соседями. Конфликт быстро перерос в вооруженное нападение. Мужчина произвел несколько выстрелов и смертельно ранил семейную пару.

Правоохранительные органы оперативно задержали подозреваемого. В ходе первых допросов мужчина полностью признал свою причастность к преступлению.

