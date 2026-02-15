Известного певца застрелили во время задержания

В Алеппо при попытке задержания был убит известный исполнитель песен в поддержку бывшего руководства Сирии во главе с Башаром Асадом Джамаль Ассаф, передает телеканал Syria TV. Также был ранен сотрудник сил внутренней безопасности. Другие подробности неизвестны.

Джамаль Ассаф был убит во время перестрелки с патрулем сил безопасности при попытке его задержания в районе Аль-Фурдус, — сообщает телеканал.

Ранее в автокафе в штате Миссури застрелили бывшую фигуристку сборной США, 28-летнюю Габриэль Лайнхен. По версии следствия, это произошло в ходе вооруженного ограбления, которое устроил 58-летний Кит Ламон Браун. На кадрах видно, как он подходит к машине Лайнхен, приказывает ей поднять руки и стреляет в беззащитную женщину.

Тем временем в горах на западе Болгарии обнаружили останки шести человек, погибших при странных обстоятельствах. Все они состояли в природоохранной организации, а тела нашли в двух местах — у сгоревшей хижины и в автодоме. У части погибших найдены огнестрельные ранения, при этом следов борьбы нет.