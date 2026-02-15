Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 февраля 2026 в 10:50

Известного певца застрелили во время задержания

Сирийский певец Джамаль Ассаф погиб в перестрелке

Полиция Сирии Полиция Сирии Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В Алеппо при попытке задержания был убит известный исполнитель песен в поддержку бывшего руководства Сирии во главе с Башаром Асадом Джамаль Ассаф, передает телеканал Syria TV. Также был ранен сотрудник сил внутренней безопасности. Другие подробности неизвестны.

Джамаль Ассаф был убит во время перестрелки с патрулем сил безопасности при попытке его задержания в районе Аль-Фурдус, — сообщает телеканал.

Ранее в автокафе в штате Миссури застрелили бывшую фигуристку сборной США, 28-летнюю Габриэль Лайнхен. По версии следствия, это произошло в ходе вооруженного ограбления, которое устроил 58-летний Кит Ламон Браун. На кадрах видно, как он подходит к машине Лайнхен, приказывает ей поднять руки и стреляет в беззащитную женщину.

Тем временем в горах на западе Болгарии обнаружили останки шести человек, погибших при странных обстоятельствах. Все они состояли в природоохранной организации, а тела нашли в двух местах — у сгоревшей хижины и в автодоме. У части погибших найдены огнестрельные ранения, при этом следов борьбы нет.

происшествия
Сирия
певцы
культура
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дерзкое предложение Берлина по российским активам обернулось провалом
Три человека сгорели заживо при пожаре в частном доме
Погибший на СВО актер Ткаченко получил две госнаграды
Шохин сравнил ВТО с анекдотом об умирающем пациенте
В России дали прогноз по ценам на жилье
«Новый дух»: в ФРГ рассказали, что наглядно показала конференция в Мюнхене
Отец Петра Гуменника оценил выступление сына на Олимпиаде
Наступление ВС России на Харьков 15 февраля: элиту ВСУ разобрали на атомы
«Не жалею»: перенесшая несколько операций после ОИ лыжница раскрыла планы
Неизвестный с ножом устроил кровавую баню в российском православном храме
Посол РФ в Индонезии рассказал об отношении к Путину в стране
Военэксперт ответил, откуда ВСУ могли атаковать Краснодарский край
Эпштейн купил особняк с 15 ванными комнатами по цене обеда в закусочной
FIS вынесла решение по жалобе Финляндии на результаты лыжного спринта на ОИ
Китайские авто стали лидерами по «текучке» у россиян
Синоптик Леус сообщил о самой холодной ночи в Петербурге
«Герани» зажгли фейерверк в Одессе: удары по Украине 15 февраля
Бандиты на мотоциклах устроили погром в нигерийских деревнях и убили 32 человека
В Индонезии признали, что Бали превратился в убежище для преступников
Найдены восемь человеческих голов с угрожающими записками
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала
Общество

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.