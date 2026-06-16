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16 июня 2026 в 12:35

Как сварить идеальный клубничный джем: три проверенных варианта

Как сварить идеальный клубничный джем: три проверенных варианта Как сварить идеальный клубничный джем: три проверенных варианта Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Яркий, рубиновый, с насыщенным ягодным ароматом — клубничный джем не нуждается в представлении. Но чтобы он получился не просто сладкой массой, а настоящим десертом, важно знать несколько правил: не переваривать, правильно подобрать соотношение сахара и ягод, а иногда и добавить секретный ингредиент.

Густой джем, который не растекается

Этот рецепт дает плотную, желеобразную текстуру — идеально для прослойки тортов и начинки пирожков. Секрет — в использовании пектина. Ингредиенты: 1 кг свежей клубники, 800 г сахара, 20 г пектина (в порошке), сок половины лимона.

Клубнику перебирают, отбрасывая испорченные ягоды, удаляют чашелистики. Промывают в дуршлаге под слабой струей воды, обсушивают на полотенце. Крупные экземпляры режут на 2–4 части, мелкие оставляют как есть. В кастрюлю с толстым дном высыпают клубнику, добавляют лимонный сок и половину нормы сахара. Нагревают на среднем огне, часто мешая, пока ягоды не дадут сок и сахар не растворится.

В отдельной миске смешивают оставшийся сахар с пектином. Когда клубничная масса начнет кипеть, тонкой струйкой всыпают сухую смесь, непрерывно работая лопаткой. Дают джему сильно закипеть и варят ровно 4 минуты. Пену, которая поднимается, снимают шумовкой. Готовность проверяют каплей на охлажденной тарелке: она должна застывать, не растекаясь. Горячий джем расфасовывают по стерилизованным банкам, герметично закрывают.

  • Калорийность на 100 г — 210 ккал.

  • Совет: пектин нельзя засыпать в холодную жидкость — он собьется в комки. Варить смесь следует не дольше 4 минут, чтобы не разрушился загуститель.

Клубничный джем: три рецепта для сладких заготовок на зиму Клубничный джем: три рецепта для сладких заготовок на зиму Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Джем с лимоном и свежим базиликом

Необычное сочетание, которое удивит гостей. Базилик придает легкий перечный оттенок, а лимон добавляет свежесть. Такой джем великолепно сочетается с сырами и тостами. Ингредиенты: 1 кг клубники, 600 г сахара, 1 крупный лимон, 5 веточек зеленого базилика.

Клубнику готовят как в первом рецепте, нарезают. Лимон ошпаривают кипятком, натирают цедру на самой мелкой терке, затем выжимают сок. В кастрюле соединяют ягоды, сахар, лимонный сок и цедру. Нагревают до растворения сахара, затем увеличивают огонь, доводят до кипения и варят 15 минут, периодически помешивая. Листья базилика мелко рубят ножом, добавляют в джем и проваривают еще 5 минут. Горячую массу разливают по банкам. Аромат травы раскроется через две-три недели.

  • Калорийность на 100 г — 190 ккал.

  • Совет: используйте только свежий лист базилика, сушеный даст горечь. Фиолетовый сорт менее ароматен, предпочтительнее зеленый.

Густой классический клубничный джем с пектином Густой классический клубничный джем с пектином Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Джем без сахара на стевии и яблочном соке

Для тех, кто исключает рафинированный сахар. Стевия — натуральный подсластитель с нулевой калорийностью, а яблочный сок помогает пектину создать нужную консистенцию. Ингредиенты: 1 кг клубники, 200 мл натурального яблочного сока (без сахара), 20 г пектина, жидкий экстракт стевии по вкусу (или 9 таблеток порошка), сок половины лимона.

Ягоды подготавливают, нарезают. В кастрюлю кладут клубнику, вливают яблочный и лимонный соки. Нагревают до кипения, варят 5 минут. Пектин разводят в двух ложках холодной воды, добавляют к кипящей массе, интенсивно перемешивают. Кипятят еще 3 минуты. В конце вводят экстракт стевии — буквально несколько капель, так как он намного слаще сахара. Пробуют и при необходимости добавляют еще. Джем разливают по банкам. Он получается более жидким, чем классический, но сохраняет натуральный вкус.

  • Калорийность на 100 г — 35 ккал.

  • Совет: если используете порошок стевии, добавляйте его в два этапа, чтобы не пересластить. Для более густой консистенции увеличьте количество пектина до 30 г.

Советы, которые сделают любой джем лучше

Для варки джема подходят слегка перезревшие ягоды — в них больше природного пектина, но без признаков гнили. Пену снимайте обязательно: она не влияет на вкус, но делает мутным готовый продукт. Стерилизуйте банки и крышки заранее, разливайте джем горячим. Переворачивайте банки после закрутки и укутывайте до полного остывания — так создается вакуум.

Ранее мы собрали три рецепта блинов со всего света.

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Оксана Головина
О. Головина
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