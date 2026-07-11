Ягодный суп — это не кисель: добавляю сметану и получаю скандинавский десерт, который спасает в жару

Ягодный суп — это не кисель: добавляю сметану и получаю скандинавский десерт, который спасает в жару

Сладкий суп — это не странно, это гениально. Особенно когда в основе малина и смородина, а сметана превращает его в нежнейший десерт.

Ингредиенты

Вода — 800 мл, смородина черная — 250 г, малина — 250 г, сметана 20% — 200 г, сахар-песок — 120 г, крахмал картофельный — 2 ч. л., малина для подачи — по вкусу.

Как готовлю

Сначала перебираю и мою ягоды, обсушиваю на бумажных полотенцах. Затем давлю малину и смородину в кашицу деревянным пестиком — это самая душевная часть процесса. Отжимаю сок через марлю в отдельную миску и прячу в холодильник. Мезгу заливаю водой, варю 5 минут после закипания, процеживаю — получаю насыщенный отвар.

Половину отвара остужаю, остальное довожу до кипения с сахаром, а крахмал развожу холодным отваром и вливаю в горячую жидкость, постоянно мешая венчиком. Как только масса загустеет, снимаю с огня, вливаю холодный сок и сметану, пробиваю блендером до гладкости. Разливаю по тарелкам, кидаю сверху свежие ягоды — и готово, наслаждайся холодным вкусом лета.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Рекомендую подавать с печеньем или вафлями: макать их в этот ягодный кисель — отдельное удовольствие. И не бойтесь, что калорийно: 285 ккал, а счастья на миллион.