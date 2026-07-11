Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
11 июля 2026 в 11:17

Ягодный суп — это не кисель: добавляю сметану и получаю скандинавский десерт, который спасает в жару

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Сладкий суп — это не странно, это гениально. Особенно когда в основе малина и смородина, а сметана превращает его в нежнейший десерт.

Ингредиенты

Вода — 800 мл, смородина черная — 250 г, малина — 250 г, сметана 20% — 200 г, сахар-песок — 120 г, крахмал картофельный — 2 ч. л., малина для подачи — по вкусу.

Как готовлю

Сначала перебираю и мою ягоды, обсушиваю на бумажных полотенцах. Затем давлю малину и смородину в кашицу деревянным пестиком — это самая душевная часть процесса. Отжимаю сок через марлю в отдельную миску и прячу в холодильник. Мезгу заливаю водой, варю 5 минут после закипания, процеживаю — получаю насыщенный отвар.

Половину отвара остужаю, остальное довожу до кипения с сахаром, а крахмал развожу холодным отваром и вливаю в горячую жидкость, постоянно мешая венчиком. Как только масса загустеет, снимаю с огня, вливаю холодный сок и сметану, пробиваю блендером до гладкости. Разливаю по тарелкам, кидаю сверху свежие ягоды — и готово, наслаждайся холодным вкусом лета.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Рекомендую подавать с печеньем или вафлями: макать их в этот ягодный кисель — отдельное удовольствие. И не бойтесь, что калорийно: 285 ккал, а счастья на миллион.

Проверено редакцией
Читайте также
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 11 июля: где сбои в России
Общество
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 11 июля: где сбои в России
Стакан сметаны и немного муки — турецкое печенье «Бармак» с орехами за 30 минут. Рассыпчатое, нежное и без хлопот
Общество
Стакан сметаны и немного муки — турецкое печенье «Бармак» с орехами за 30 минут. Рассыпчатое, нежное и без хлопот
Творожный чизкейк на сковороде — нежнее сырников, сочнее запеканки. Нужны брикет творога и пара яиц
Общество
Творожный чизкейк на сковороде — нежнее сырников, сочнее запеканки. Нужны брикет творога и пара яиц
Забудь про скучные супы — варю кукурузный чаудер с лисичками: густой и сливочный, как лекарство от плохого настроения
Общество
Забудь про скучные супы — варю кукурузный чаудер с лисичками: густой и сливочный, как лекарство от плохого настроения
Вместо покупного мороженого — домашнее малиновое со сливками и сгущенкой. Нежное, яркое и без химии
Общество
Вместо покупного мороженого — домашнее малиновое со сливками и сгущенкой. Нежное, яркое и без химии
Общество
рецепты
ягоды
супы
десерты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пять человек пострадали в жестком ДТП с участием «Газели»
Наивысший уровень опасности из-за адской жары ввели в европейской стране
«Тайная турецкая дочь Трампа» пыталась накормить его пахлавой
Россия частично закрыла железнодорожное сообщение с Финляндией
Морозы до −15, метели и мокрый снег с дождем: погода в Москве в начале зимы
Норвегию обвинили в милитаризации архипелага, где проживают россияне
«Только пиар»: Мендель раскрыла итоги саммита НАТО для Киева
Назван способ идеального проверки качества плитки
Молния ударила в мужчин на стадионе
Россия отметила милитаризацию Арктики
Женщина получила ожог роговицы из-за косметики для ресниц
Умерший на Эльбрусе мужчина оказался иностранцем
В Госдуме разъяснили особую пользу экономических зон
Страны Балтии ответили на обвинения в открытии Украине неба для атак на РФ
Мощный ливень обрушился на Москву
Скончался актер из сериала «Тайны следствия»
«Спасательный круг»: в Европе признали неудобную правду о России
Участник ЧМ-2026 из ЮАР умер в возрасте 25 лет
В России могут сделать 1 сентября выходным днем для родителей
Стало известно о секретном заводе в Германии, производящем дроны для ВСУ
Дальше
Самое популярное
Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Вместо надоевшей жареной и вареной картошки готовлю картофель по-венгерски: заграничная вкуснятина с румяной корочкой
Общество

Вместо надоевшей жареной и вареной картошки готовлю картофель по-венгерски: заграничная вкуснятина с румяной корочкой

«Украины больше нет»: Запад признал победу России
Мир

«Украины больше нет»: Запад признал победу России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.