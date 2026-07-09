Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
09 июля 2026 в 12:49

Забудь про скучные супы — варю кукурузный чаудер с лисичками: густой и сливочный, как лекарство от плохого настроения

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Лисички и кукуруза — это не просто суп, это чаудер. Густой, сливочный, с легкой сладостью и грибным ароматом. Варю его, когда хочется тепла и уюта.

Ингредиенты

Кукуруза сладкая в початках — 6 шт., лисички свежие — 200 г, лук репчатый — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, сельдерей — 1 шт., картофель — 3 шт., тимьян (чабрец) — 2 веточки, масло сливочное — 2 ст. л., сливки 20% — 450 мл, сыр творожный — 120 г, сыр пармезан (тертый) — 100 г, бульон овощной — 1 л, вино белое сухое — 60 мл, соль — по вкусу.

Как готовлю

Сначала срезаю зерна кукурузы с початков острым ножом, а лук, чеснок и сельдерей рублю мелкими кубиками. Картофель режу покрупнее. В кастрюле растапливаю сливочное масло и пассерую овощи 4–5 минут до мягкости, не зажаривая. Затем бросаю лисички и жарю, пока вся жидкость не испарится, — часть грибов откладываю для подачи. Вливаю белое вино, даю ему выпариться, добавляю картофель, тимьян, сливки и бульон. Довожу до кипения и варю 15 минут, после чего убираю веточки тимьяна. Всыпаю кукурузу, творожный сыр и пармезан, уменьшаю огонь до минимума и варю, помешивая, еще 5 минут. Солю по вкусу и разливаю по тарелкам. Сверху выкладываю отложенные лисички.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Меня поразило, что чаудер получился сытнее любого мясного супа. Сливки и сыр сделали текстуру невесомой, а зерна кукурузы лопаются на языке.

Проверено редакцией
Читайте также
У пропавшего в тайге Усольцева нашли секретные номера
Общество
У пропавшего в тайге Усольцева нашли секретные номера
Опускаю кружочки в кляр — и на сковороду: баклажаны «в золоте» с сыром и прованскими травами. Идеальная летняя закуска
Общество
Опускаю кружочки в кляр — и на сковороду: баклажаны «в золоте» с сыром и прованскими травами. Идеальная летняя закуска
Раскладываю бекон на полоски лаваша, добавляю сыр — через 10 минут рулетики готовы: готовлю и в духовке, и на мангале
Общество
Раскладываю бекон на полоски лаваша, добавляю сыр — через 10 минут рулетики готовы: готовлю и в духовке, и на мангале
Домашний скотч? Легко! Нет, это не то, о чем вы подумали, — готовим уютный суп из Шотландии
Общество
Домашний скотч? Легко! Нет, это не то, о чем вы подумали, — готовим уютный суп из Шотландии
Раз сделал банку на пробу — и теперь осенью закатываю по десять. Эти маринованные шампиньоны зимой улетают на ура
Общество
Раз сделал банку на пробу — и теперь осенью закатываю по десять. Эти маринованные шампиньоны зимой улетают на ура
Общество
рецепты
еда
супы
грибы
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МВФ вновь отложил решение по $700 млн для Украины
Сборная Англии лишилась защитника на две игры чемпионата мира по футболу
Личная жизнь, дружба с Олейниковым, СВО: где сейчас Юрий Стоянов
Убийца авианосцев возвращается в строй: НАТО в ужасе от «Адмирала Нахимова»
Попавшая за порно-ролики в СИЗО Шурыгина обратилась с одной просьбой
Захарова заявила о провале ядерного шантажа Зеленского
Тысячи венгров собрались на протестную акцию в центре Будапешта
Определен первый полуфиналист чемпионата мира по футболу
Розыск и срок в РФ, тоска по россиянам, потеря дохода: как живет Слепаков
В РСТ ответили на слухи о массовых отравлениях в Египте
Захарова объяснила усиление атак ВСУ на гражданское население России
Захарова высмеяла участие Зеленского в саммите НАТО
Назван владелец завода в Вишневом, где прогремели взрывы
Стало известно, на каких условиях ГП могла отозвать иск к Мельниченко
Конец санкций, лимит в РПЛ, флаг на турнирах: как Дегтярев изменил спорт РФ
«Паленые» Patriot, дырявое небо: реальные итоги заявлений Трампа по Украине
Нетаньяху предложил Трампу варианты защиты границ Израиля
Запад предпочел отмолчаться на запрос РФ о химических инцидентах на Украине
Уход со сцены, слова об СВО, личная жизнь: где сейчас Рома Зверь
В Минтрансе предупредили о возможных отменах авиарейсов
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции
Общество

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа
Семья и жизнь

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.