Забудь про скучные супы — варю кукурузный чаудер с лисичками: густой и сливочный, как лекарство от плохого настроения

Забудь про скучные супы — варю кукурузный чаудер с лисичками: густой и сливочный, как лекарство от плохого настроения

Лисички и кукуруза — это не просто суп, это чаудер. Густой, сливочный, с легкой сладостью и грибным ароматом. Варю его, когда хочется тепла и уюта.

Ингредиенты

Кукуруза сладкая в початках — 6 шт., лисички свежие — 200 г, лук репчатый — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, сельдерей — 1 шт., картофель — 3 шт., тимьян (чабрец) — 2 веточки, масло сливочное — 2 ст. л., сливки 20% — 450 мл, сыр творожный — 120 г, сыр пармезан (тертый) — 100 г, бульон овощной — 1 л, вино белое сухое — 60 мл, соль — по вкусу.

Как готовлю

Сначала срезаю зерна кукурузы с початков острым ножом, а лук, чеснок и сельдерей рублю мелкими кубиками. Картофель режу покрупнее. В кастрюле растапливаю сливочное масло и пассерую овощи 4–5 минут до мягкости, не зажаривая. Затем бросаю лисички и жарю, пока вся жидкость не испарится, — часть грибов откладываю для подачи. Вливаю белое вино, даю ему выпариться, добавляю картофель, тимьян, сливки и бульон. Довожу до кипения и варю 15 минут, после чего убираю веточки тимьяна. Всыпаю кукурузу, творожный сыр и пармезан, уменьшаю огонь до минимума и варю, помешивая, еще 5 минут. Солю по вкусу и разливаю по тарелкам. Сверху выкладываю отложенные лисички.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Меня поразило, что чаудер получился сытнее любого мясного супа. Сливки и сыр сделали текстуру невесомой, а зерна кукурузы лопаются на языке.