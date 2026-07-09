Домашний скотч? Легко! Нет, это не то, о чем вы подумали, — готовим уютный суп из Шотландии

Домашний скотч? Легко! Нет, это не то, о чем вы подумали, — готовим уютный суп из Шотландии

Скотч-брот — идеальный суп для тех, кто любит наваристые мясные бульоны. Простой, сытный и невероятно ароматный.

Ингредиенты

Баранина (шея или лопатка) — 700 г, перловая крупа — 200 г, репчатый лук — 2 шт., морковь — 2 шт., картофель — 3 шт., лук-порей — 1 шт., корень петрушки — 1 шт., корень сельдерея — 50 г, сливочное масло — 50 г, лавровый лист — 3 шт., черный перец горошком — 5 шт., соль — 1,5 ч. л., тимьян сушеный — 0,5 ч. л., розмарин сушеный — 0,5 ч. л., чабрец — 0,5 ч. л., молотая паприка — 0,5 ч. л., куркума — 0,5 ч. л., перец черный молотый — по вкусу, петрушка свежая — 1 пучок, вода — 3,5 л.

Как готовлю

Сначала я хорошенько промываю перловку и замачиваю ее в холодной воде на час, пока варю бульон. Затем кладу баранину в кастрюлю, заливаю водой и довожу до кипения. Первый бульон обязательно сливаю — так суп будет прозрачным и без лишнего жира.

Снова заливаю мясо водой, добавляю соль, перец горошком и лавровый лист. Варю на слабом огне 2,5 часа. Через час после закипания отправляю в бульон разбухшую перловку. Тем временем нарезаю лук и морковь кубиками, пассерую их на сливочном масле в сковороде.

Когда мясо сварилось, достаю его, отделяю от костей и режу на кусочки. В кипящий бульон отправляю нарезанный брусочками картофель, лук-порей, коренья и обжаренные овощи.

Через 20 минут добавляю мясо и все специи. Варю еще 15 минут, снимаю с огня, даю настояться под крышкой. Разливаю по тарелкам и щедро посыпаю свежей петрушкой.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Мой лайфхак: нарежьте морковь крупными кубиками, чтобы она чувствовалась на зубе, — так суп выглядит по-домашнему аппетитно. Хранить можно в холодильнике до трех дней, вкус только выигрывает.