Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
09 июля 2026 в 11:08

Домашний скотч? Легко! Нет, это не то, о чем вы подумали, — готовим уютный суп из Шотландии

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Скотч-брот — идеальный суп для тех, кто любит наваристые мясные бульоны. Простой, сытный и невероятно ароматный.

Ингредиенты

Баранина (шея или лопатка) — 700 г, перловая крупа — 200 г, репчатый лук — 2 шт., морковь — 2 шт., картофель — 3 шт., лук-порей — 1 шт., корень петрушки — 1 шт., корень сельдерея — 50 г, сливочное масло — 50 г, лавровый лист — 3 шт., черный перец горошком — 5 шт., соль — 1,5 ч. л., тимьян сушеный — 0,5 ч. л., розмарин сушеный — 0,5 ч. л., чабрец — 0,5 ч. л., молотая паприка — 0,5 ч. л., куркума — 0,5 ч. л., перец черный молотый — по вкусу, петрушка свежая — 1 пучок, вода — 3,5 л.

Как готовлю

Сначала я хорошенько промываю перловку и замачиваю ее в холодной воде на час, пока варю бульон. Затем кладу баранину в кастрюлю, заливаю водой и довожу до кипения. Первый бульон обязательно сливаю — так суп будет прозрачным и без лишнего жира.

Снова заливаю мясо водой, добавляю соль, перец горошком и лавровый лист. Варю на слабом огне 2,5 часа. Через час после закипания отправляю в бульон разбухшую перловку. Тем временем нарезаю лук и морковь кубиками, пассерую их на сливочном масле в сковороде.

Когда мясо сварилось, достаю его, отделяю от костей и режу на кусочки. В кипящий бульон отправляю нарезанный брусочками картофель, лук-порей, коренья и обжаренные овощи.

Через 20 минут добавляю мясо и все специи. Варю еще 15 минут, снимаю с огня, даю настояться под крышкой. Разливаю по тарелкам и щедро посыпаю свежей петрушкой.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Мой лайфхак: нарежьте морковь крупными кубиками, чтобы она чувствовалась на зубе, — так суп выглядит по-домашнему аппетитно. Хранить можно в холодильнике до трех дней, вкус только выигрывает.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
еда
супы
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сборная Англии лишилась защитника на две игры чемпионата мира по футболу
Личная жизнь, дружба с Олейниковым, СВО: где сейчас Юрий Стоянов
Убийца авианосцев возвращается в строй: НАТО в ужасе от «Адмирала Нахимова»
Попавшая за порно-ролики в СИЗО Шурыгина обратилась с одной просьбой
Захарова заявила о провале ядерного шантажа Зеленского
Тысячи венгров собрались на протестную акцию в центре Будапешта
Определен первый полуфиналист чемпионата мира по футболу
Розыск и срок в РФ, тоска по россиянам, потеря дохода: как живет Слепаков
В РСТ ответили на слухи о массовых отравлениях в Египте
Захарова объяснила усиление атак ВСУ на гражданское население России
Захарова высмеяла участие Зеленского в саммите НАТО
Назван владелец завода в Вишневом, где прогремели взрывы
Стало известно, на каких условиях ГП могла отозвать иск к Мельниченко
Конец санкций, лимит в РПЛ, флаг на турнирах: как Дегтярев изменил спорт РФ
«Паленые» Patriot, дырявое небо: реальные итоги заявлений Трампа по Украине
Нетаньяху предложил Трампу варианты защиты границ Израиля
Запад предпочел отмолчаться на запрос РФ о химических инцидентах на Украине
Уход со сцены, слова об СВО, личная жизнь: где сейчас Рома Зверь
В Минтрансе предупредили о возможных отменах авиарейсов
Сторож на предприятии погиб при атаке ВСУ на ДНР
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции
Общество

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа
Семья и жизнь

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.