Раз сделал банку на пробу — и теперь осенью закатываю по десять. Эти маринованные шампиньоны зимой улетают на ура

Самый простой путь к домашней закуске, которая не сравнится с покупной. Я беру обычные шампиньоны, а в итоге получаю банку с благородным вкусом, под любой гарнир.
Ингредиенты
Шампиньоны свежие — 1 кг, уксус столовый 9% — 100 мл, чеснок — 5 зубчиков, гвоздика — 5 шт., перец душистый горошек — 5 шт., лавровый лист — 2 шт., соль — 2 ст. л., сахар-песок — 1 ст. л., зонтик укропа — по желанию.
Как готовлю
Сначала мою шампиньоны в холодной воде, чищу ножки и шляпки. Крупные режу на четвертинки, чтобы лучше промариновались. Отвариваю их в 2 литрах воды ровно 10 минут, затем сливаю через дуршлаг. Тем временем готовлю маринад: в 1 литре воды смешиваю соль, сахар, нарезанный чеснок, гвоздику, перец и лавровый лист. Довожу до кипения, закидываю туда грибы и варю еще 15 минут, снимая пену.
В самом конце вливаю уксус, жду 2 минуты и выключаю. Горячие шампиньоны вместе со специями и рассолом раскладываю по стерилизованным банкам, закатываю и переворачиваю до остывания. Получается две полулитровые банки, которые будут радовать всю зиму.
Из личного опыта
Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.
Грибы получились упругими, с той самой хрустинкой, за которую мы любим магазинные. Текстура плотная, вкус пряный и насыщенный, без уксусной резкости.