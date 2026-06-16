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16 июня 2026 в 12:30

Делаю турецкую салчу из запечённых перцев — зимой открываю и балдею: аромат летнего юга

Фото: D-NEWS.ru
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Беру красные болгарские перцы, запекаю до черноты, снимаю кожицу, удаляю семена и протираю мякоть через сито с солью и оливковым маслом. Никакой варки, никаких консервантов — только вяленый перец и солнце (или духовка). Получается обалденная вкуснятина: густая, рубиновая паста с ароматом дымка и летнего юга — намажешь на хлеб, добавишь в суп или замаринуешь мясо, и сразу чувствуется Турция.

Для приготовления вам понадобится: 2 кг красных болгарских перцев, 2 ч. ложки соли (крупной), 4–5 ст. ложек оливкового масла. Перцы вымойте, обсушите, выложите на противень, застеленный пергаментом. Запекайте в духовке при 200°C 30–40 минут до обугленной кожицы (переворачивайте раз в 10 минут). Горячие перцы сложите в миску, накройте плёнкой на 15 минут — кожица снимется легче. Очистите перец от кожицы, удалите плодоножки и семена. Мякоть пробейте блендером или протрите через сито (для нежной текстуры). Добавьте соль и масло, перемешайте. Выложите в стерилизованную банку, сверху залейте тонким слоем масла (1 см). Храните в холодильнике до 3 месяцев. Салча готова!

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала эту турецкую салчу. Даже те, кто не любит перец, уплетали пасту с лавашом. Кстати, вместо оливкового масла можно взять подсолнечное без запаха — вкус будет нейтральнее. Находка, а не рецепт!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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