Стало известно, что может грозить залезшему на шпиль дома в Москве руферу Адвокат Бенхин: залезшему на шпиль высотки в Москве руферу может грозить штраф

Руферу, который забрался на шпиль сталинской высотки на Котельнической набережной в Москве, скорее всего, придется заплатить штраф в размере до 5 тыс. рублей за нарушение пропускного режима, заявил NEWS.ru адвокат Александр Бенхин. По его словам, если молодой человек не совершал никаких политических заявлений, а поступок гражданина носит развлекательный характер, уголовная ответственность ему не грозит.

Что грозит руферу, залезшему на шпиль сталинской высотки? Самое вероятное — это просто административная ответственность за нарушение пропускного режима. Высотка на Котельнической набережной охраняется ЧОПом. Есть ТСЖ, которое нанимает охранное агентство, и у него имеется внутренний распорядок и устав, что проникать внутрь можно только по пропускам. Если руфер нарушил пропускной режим, то это штраф до 5 тыс. рублей. В случае если никакого политического заявления он не сделал, а просто развлекался, то ему грозит максимум административная ответственность, — пояснил Бенхин.

Он добавил, что привлечь гражданина к данному виду ответственности могут в случае, если для попадания на крышу молодому человеку пришлось сбить замок или повредить дверь на чердаке. По словам адвоката, именно тогда поступок руфера переквалифицируется в легкое хулиганство по административной статье, а за это грозит не более пяти суток ареста.

Ранее в МВД сообщили, что сотрудники полиции устанавливают личность молодого человека, который забрался на шпиль сталинской высотки на Котельнической набережной в центре Москвы. В ведомстве отметили, что по данному факту начата проверка.