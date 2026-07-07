Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
07 июля 2026 в 11:23

Бывшего чиновника арестовали за фейки о ВС России

Замоскворецкий суд арестовал экс-госслужащего из Москвы Суворова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что Замоскворецкий суд Москвы арестовал бывшего советника главы Красносельского муниципального округа Кирилла Суворова за распространение фейков о Вооруженных силах РФ, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости». По информации канала, дело может быть связано с видео в соцсетях экс-госслужащего.

Из публикации канала следует, что Суворов вел канал на платформе YouTube с антивоенной тематикой. По сведениям канала, мужчина также записывал стихи против СВО. Согласно публикации, его уже арестовывали за демонстрацию экстремистской символики, дискредитацию армии и разжигание вражды.

Ранее блогер и историк Тамара Эйдельман (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) обжаловала приговор по делу о реабилитации нацизма и распространении фейков об армии России. Апелляционная комиссия пока не назначена. Адвокаты блогера оспаривали обвинительный приговор и настаивали, чтобы дело возвратили в прокуратуру. По решению инстанции Эйдельман назначили восемь лет лишения свободы в колонии.

Кроме этого, суд оставил в силе обвинительный приговор актеру Артуру Смольянинову (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) по уголовному делу о фейках о Вооруженных силах РФ. Артиста приговорили к восьми годам лишения свободы.

Москва
суды
аресты
советники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о травмах пассажиров севшего в Бишкеке самолета
В Курской области обесточены 35 населенных пунктов
«Шокирующая картина»: депутат о состоянии врачей после суточных дежурств
Отец Блиновской так ни разу и не увидел дочери после посадки
В Одессе мужчину в нижнем белье силой затолкали в микроавтобус
Власти раскрыли ужасающие детали нового военного преступления ВСУ
В ГД раскрыли детали нового закона о соцуслугах ветеранам боевых действий
В Госдуме заявили, что на саммите НАТО обсудят вопрос уничтожения России
Мессенджер МАКС запустил полезную функцию для предпринимателей
Полянский сравнил Запад с трусливой птицей в вопросе диалога с Россией
Глава Минобороны Польши обвинил прежний кабинет в лицемерии
Бабкина ответила, прибегала ли к пластическим операциям
Самолет TezJet аварийно сел в аэропорту Манас
СБУ нашла убийцу подозреваемой в покушении на Ермолаева
Военэксперт раскрыл значение освобождения Петро-Ивановки под Харьковом
Знакомый Усольцева рассказал о странных деталях после его исчезновения
Ученые выяснили, когда на Земле исчезнет растительная жизнь
В Китае чиновника приговорили к смертной казни за крупные взятки
Токаев решил подражать своему иностранному коллеге
Юрист ответила, можно ли купить машину без водительского удостоверения
Дальше
Самое популярное
Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя
Life Style

Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная
Общество

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины
Семья и жизнь

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.