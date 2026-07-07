Бывшего чиновника арестовали за фейки о ВС России

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что Замоскворецкий суд Москвы арестовал бывшего советника главы Красносельского муниципального округа Кирилла Суворова за распространение фейков о Вооруженных силах РФ, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости». По информации канала, дело может быть связано с видео в соцсетях экс-госслужащего.

Из публикации канала следует, что Суворов вел канал на платформе YouTube с антивоенной тематикой. По сведениям канала, мужчина также записывал стихи против СВО. Согласно публикации, его уже арестовывали за демонстрацию экстремистской символики, дискредитацию армии и разжигание вражды.

Ранее блогер и историк Тамара Эйдельман (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) обжаловала приговор по делу о реабилитации нацизма и распространении фейков об армии России. Апелляционная комиссия пока не назначена. Адвокаты блогера оспаривали обвинительный приговор и настаивали, чтобы дело возвратили в прокуратуру. По решению инстанции Эйдельман назначили восемь лет лишения свободы в колонии.

Кроме этого, суд оставил в силе обвинительный приговор актеру Артуру Смольянинову (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) по уголовному делу о фейках о Вооруженных силах РФ. Артиста приговорили к восьми годам лишения свободы.