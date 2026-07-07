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07 июля 2026 в 11:14

Названа цель масштабной попытки ВСУ атаковать Москву

Депутат Колесник связал крупную попытку атаки ВСУ на Москву с саммитом НАТО

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press
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Крупнейшая за два года попытка атаки БПЛА ВСУ на Москву в ночь на 7 июля связана с предстоящим саммитом НАТО в Анкаре, заявил в интервью Lenta.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, таким образом украинское руководство добивается очередной финансовой и военной помощи от Запада.

Я думаю, что это количество [запущенных ВСУ дронов] связано с тем, что скоро будет саммит НАТО в Анкаре. Под этот саммит все это и демонстрируется. Для чего — для того, чтобы выбить больше денег и вооружения, — заявил депутат.

Колесник добавил, что действия Украины подчеркивают нежелание Киева начать мирные переговоры по урегулированию конфликта. По его словам, руководство страны пытается лишь «показать свою силу».

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что ВСУ запустили более 400 дронов на Москву с территории Сумской и Черниговской областей. По его словам, украинские военные могут применять БПЛА-обманки, которые служат ложными целями.

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