Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
07 июля 2026 в 11:11

Крым остался без света после ударов ВСУ

Удары ВСУ вызвали остановку электроснабжения 12 районов и шести городов Крыма

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Атака украинских беспилотников оставила без света несколько населенных пунктов и районов Крыма, сообщили в пресс-службе «Крымэнергоинформа». На месте работают аварийно-восстановительные бригады ГУП РК «Крымэнерго» и ПАО «Россети». Всего электроснабжение потеряли 12 районов и шесть городов Крыма.

Уточняется, что отключение затронуло жителей Красноперекопска, Джанкоя, Саки, Евпатории, Керчи и частично Евпатории. Также есть сообщения о потере энергии в городском округе Армянска. Света лишились жители Красноперекопского, Джанкойского, Красногвардейского, Белогорского, Черноморского, Раздольненского, Первомайского, Советского, Нижегорского, Кировского и Ленинского районов.

Ранее электроснабжения полностью или частично лишились все округа Херсонской области. По словам губернатора региона Владимира Сальдо, рабочие бригады уже делают все возможное для того, чтобы вернуть свет местным жителям.

До этого ВСУ атаковали энергетические объекты в Запорожской области. В результате ударов противника они получили повреждения. В регионе частично прекращено электроснабжение.

Регионы
Крым
энергия
атаки ВСУ
отключения электричества
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лжемастер по ремонту «нагрел» 19 человек на 5,4 млн рублей в Якутии
Стало известно о травмах пассажиров севшего в Бишкеке самолета
В Курской области обесточены 35 населенных пунктов
«Шокирующая картина»: депутат о состоянии врачей после суточных дежурств
Отец Блиновской пока не смог полноценно встретиться с дочерью
В Одессе мужчину в нижнем белье силой затолкали в микроавтобус
Власти раскрыли ужасающие детали нового военного преступления ВСУ
В ГД раскрыли детали нового закона о соцуслугах ветеранам боевых действий
В Госдуме заявили, что на саммите НАТО обсудят вопрос уничтожения России
Мессенджер МАКС запустил полезную функцию для предпринимателей
Полянский сравнил Запад с трусливой птицей в вопросе диалога с Россией
Глава Минобороны Польши обвинил прежний кабинет в лицемерии
Бабкина ответила, прибегала ли к пластическим операциям
Самолет TezJet аварийно сел в аэропорту Манас
СБУ нашла убийцу подозреваемой в покушении на Ермолаева
Военэксперт раскрыл значение освобождения Петро-Ивановки под Харьковом
Знакомый Усольцева рассказал о странных деталях после его исчезновения
Ученые выяснили, когда на Земле исчезнет растительная жизнь
В Китае чиновника приговорили к смертной казни за крупные взятки
Токаев решил подражать своему иностранному коллеге
Дальше
Самое популярное
Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя
Life Style

Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная
Общество

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины
Семья и жизнь

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.