Крым остался без света после ударов ВСУ Удары ВСУ вызвали остановку электроснабжения 12 районов и шести городов Крыма

Атака украинских беспилотников оставила без света несколько населенных пунктов и районов Крыма, сообщили в пресс-службе «Крымэнергоинформа». На месте работают аварийно-восстановительные бригады ГУП РК «Крымэнерго» и ПАО «Россети». Всего электроснабжение потеряли 12 районов и шесть городов Крыма.

Уточняется, что отключение затронуло жителей Красноперекопска, Джанкоя, Саки, Евпатории, Керчи и частично Евпатории. Также есть сообщения о потере энергии в городском округе Армянска. Света лишились жители Красноперекопского, Джанкойского, Красногвардейского, Белогорского, Черноморского, Раздольненского, Первомайского, Советского, Нижегорского, Кировского и Ленинского районов.

Ранее электроснабжения полностью или частично лишились все округа Херсонской области. По словам губернатора региона Владимира Сальдо, рабочие бригады уже делают все возможное для того, чтобы вернуть свет местным жителям.

До этого ВСУ атаковали энергетические объекты в Запорожской области. В результате ударов противника они получили повреждения. В регионе частично прекращено электроснабжение.