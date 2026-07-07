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07 июля 2026 в 11:21

Раскрыты причины взрывов в Дамаске

Взрывы в Дамаске произошли из-за детонации самодельных взрывных устройств

Фото: Ammar Safarjalani/XinHua/Global Look Press
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Взрывы в столице Сирии Дамаске произошли в результате детонации двух самодельных взрывных устройств, сообщил сирийский телеканал Al-Ikhbaria. Сотрудники сил внутренней безопасности республики проводят расследование и устанавливают лиц, причастных к произошедшему.

Ранее сообщалось, что несколько взрывных устройств сработали в Дамаске. Отмечалось, что происшествие случилось недалеко от отеля, где остановился президент Франции Эммануэль Макрон.

До этого стало известно, что четыре человека погибли при взрыве в кафе недалеко от Дворца правосудия в Дамаске. При этом 11 человек пострадали, их госпитализировали. Службы безопасности оцепили место ЧП.

В мае сообщалось, что один человек погиб, несколько пострадали при взрыве в центре сбора вооружений в Дамаске. После этого в районе была слышна стрельба. Позже сообщалось, что число пострадавших в Дамаске при взрыве автомобиля выросло до 18 человек. Все раненые госпитализированы. В результате ЧП погиб один военнослужащий. Взрыв произошел в районе Баб-Шарки, силы безопасности оцепили это место.

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