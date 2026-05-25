Пикник не отходя от кухни — готовлю этот шашлык в духовке. Простой маринад делает мясо невероятно сочным

Когда на улице дождь, а шашлыка хочется — этот рецепт спасает. Свиная шейка — идеальный выбор. Подаю с маринованным луком и свежими огурцами. И никакого дыма в квартире.

Что понадобится

Свиная шейка — 600 г, лук — 2 шт., лимон — 0,5 шт., соевый соус — 3 ст. л., масло оливковое — 2 ст. л., уксус винный — 1 ст. л., помидоры — 4 шт., зелень (укроп, петрушка) — 1 пучок, соль, перец черный — по вкусу.

Как готовлю

Свинину нарезаю кубиками по 3–4 см. Лук режу толстыми полукольцами и хорошенько мну руками. В кастрюле соединяю мясо, лук, лимонный сок, соевый соус, масло и уксус.

Накрываю плоской тарелкой и ставлю гнет (например, банку с водой). Оставляю мариноваться на 2 часа при комнатной температуре.

Шпажки замачиваю в воде на полчаса. Нанизываю мясо, чередуя с луком и дольками помидоров. Решетку ставлю на противень, выкладываю шпажки.

Запекаю 15 минут при 220 °C, один раз перевернув. Готовый шашлык посыпаю рубленой зеленью и подаю с маринованным луком и свежими огурцами.

Дмитрий Демичев
