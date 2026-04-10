Арбуз в сновидениях: что хочет ваше подсознание

Арбуз в сновидениях: что хочет ваше подсознание
Сочный, полосатый, тяжелый — арбуз во сне редко оставляет равнодушным. В популярных сонниках эта ягода символизирует сразу несколько жизненных сфер: плодородие и изобилие, но также пустые надежды. Чтобы понять, к чему снится арбуз, важно вспомнить детали: вы его ели, покупали, держали в руках или только видели со стороны?

Сонник Миллера трактует спелый арбуз как знак скорой удачи в делах. Если вы разрезали его и увидели ярко-красную мякоть, ждите приятных новостей. А вот недозрелый или бледный внутри предупреждает: не беритесь за сомнительные проекты.

По соннику Ванги, арбуз снится к разрешению затяжного конфликта, особенно если вы угощали кого-то долькой. Исламский сонник добавляет: целый и крупный арбуз во сне — к богатству, а разрезанный — к разделу имущества или наследству.

Отдельного внимания заслуживает вопрос, к чему снится арбуз мужчине. Для сновидца такой образ говорит о силе и потенции.

  • Спелый, увесистый плод — знак отличного здоровья и успеха на любовном фронте.

  • Если мужчина ест арбуз с удовольствием, это к романтическому приключению.

  • Если же арбуз оказался гнилым или пустым внутри, это предупреждение о возможных проблемах в интимной сфере или финансовых потерях.

А к чему снится арбуз женщине? Здесь толкования разнообразнее.

  • Для незамужней девушки арбуз во сне — к беременности или скорому замужеству, особенно если она держит плод на руках.

  • Замужней женщине спелая ягода сулит пополнение в семье или крупную покупку.

  • Если женщина во сне выбирает арбуз на рынке, скоро она сделает важный выбор между двумя поклонниками или предложениями о работе.

  • Гнилой арбуз снится к слезам из-за обмана со стороны мужчины.

  • Корка арбуза, по соннику Цветкова, означает пустые хлопоты: вы тратите силы на то, что не принесет результата.

В любом случае помните: даже самый тревожный сон об арбузе — лишь подсказка. Обратите внимание на свои текущие дела и отношения: возможно, пришло время «разрезать» давно назревшую проблему.

Ранее мы выяснили, к чему снится сон во сне.

Елизавета Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Диетолог ответила, к чему может привести употребление спортивного протеина
«Самолет вылетел»: российская делегация отправилась за Благодатным огнем
Названы причины, почему Африка отвернулась от Франции в пользу России
Временные ограничения введены в российском аэропорту
«Не хватало воздуха»: Газманов о шоу «Маска», хите «Люси», поездках на СВО
Остров Бали лишился «русских» и «украинских» деревень
Налет БПЛА на Волгоградскую область 10 апреля: разрушения, что известно
Иран попытались уличить в плохой работе в Ормузском проливе
Составлен список продуктов, которые на самом деле полезны для сердца
В МИД РФ озвучили планы Москвы в западном полушарии
Личная жизнь, драка с Гребенщиковым, любовь к Украине: как живет Иракли
Дроны ВСУ ударили по жилым домам в Волгоградской области
В Госдуме предложили революционную норму для кикшерингов
КСИР отчитался о своей деятельности за период перемирия
Силовики выявили число безвозвратных потерь ВСУ в Запорожской области
Протест против гламура, конфликт с Гагариной, абьюз: где сейчас Савичева
«Невежда и хамка»: Каллас бесит и РФ, и ЕС — когда ее отправят в отставку
SHOT: в южной части Волгограда прогремело не менее семи взрывов
«Прилетает и улетает»: стало известно о тайных путешествиях Маска по миру
Песков рассказал, как было принято решение о пасхальном перемирии
Дальше
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России
