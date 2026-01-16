Песков призвал «показать пальцем» на виновного в подрыве «Северных потоков» Песков: давно настало время назвать виновного в подрыве «Северных потоков»

Время показать, кто на самом деле стоит за подрывами на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», настало уже давно, заявил пресс-секретарь России Дмитрий Песков. Так представитель Кремля прокомментировал формулировку постановления Федерального верховного суда Германии о том, что теракты «с высокой долей вероятности» были проведены одним из иностранных государств, передает ТАСС.

Давно настало время не «с высокой долей вероятности», а однозначно показать пальцем на того, кто в этом [в подрывах «Северных потоков»] виноват и кто за этим стоит. И определить ту ответственность, которую этот кто-то должен понести, — подчеркнул Песков.

В ночь на 21 августа на Адриатическом побережье Италии был задержан подозреваемый в подрыве газопроводов украинец Сергей Кузнецов. Верховный суд Италии 19 ноября вынес вердикт по его делу.

Как объяснил адвокат Никола Канестрини, речь идет об апелляции на экстрадицию Кузнецова в Германию. Адвокаты подали семь оснований для отмены решения о выдаче его Берлину, указывая на политизированность обвинений, процессуальные нарушения и иммунитет подзащитного как военнослужащего, действовавшего по приказу.