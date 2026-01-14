Экс-нардеп раскрыл единственный шанс на дальнейшее существование Украины Экс-нардеп Марков: Украину надо зачистить и построить заново в рамках России

Украину необходимо зачистить и интегрировать в состав России, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Игорь Марков. По его словам, Киев погряз в коррупции, и исправить сложившуюся в стране катастрофическую ситуацию уже невозможно.

[Украина] — полностью деградированное территориальное образование, начиная от органов госуправления, заканчивая политикой. Все построено на деньгах. Страна настолько больна, что ее нельзя вылечить. Ее можно только демонтировать и на этом месте, зачистив все до блеска, попытаться построить заново, желательно уже в рамках Российской Федерации. Украина утратила свой шанс на государственность, — высказался Марков.

Ранее сообщалось, что силовики провели обыски в офисе партии «Батькивщина». Правоохранители подозревают лидера фракции Юлию Тимошенко в подкупе парламентариев для обеспечения нужного голосования.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее сравнил финансовую помощь Украине с выбрасыванием денег в бездонную бочку. По словам политика, правительство его страны не намерено продолжать оказывать материальную поддержку Киеву.