Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 15:52

Экс-нардеп раскрыл единственный шанс на дальнейшее существование Украины

Экс-нардеп Марков: Украину надо зачистить и построить заново в рамках России

Главное здание Верховной рады Украины в Киеве Главное здание Верховной рады Украины в Киеве Фото: IMAGO/Andreas Stroh/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Украину необходимо зачистить и интегрировать в состав России, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Игорь Марков. По его словам, Киев погряз в коррупции, и исправить сложившуюся в стране катастрофическую ситуацию уже невозможно.

[Украина] — полностью деградированное территориальное образование, начиная от органов госуправления, заканчивая политикой. Все построено на деньгах. Страна настолько больна, что ее нельзя вылечить. Ее можно только демонтировать и на этом месте, зачистив все до блеска, попытаться построить заново, желательно уже в рамках Российской Федерации. Украина утратила свой шанс на государственность, — высказался Марков.

Ранее сообщалось, что силовики провели обыски в офисе партии «Батькивщина». Правоохранители подозревают лидера фракции Юлию Тимошенко в подкупе парламентариев для обеспечения нужного голосования.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее сравнил финансовую помощь Украине с выбрасыванием денег в бездонную бочку. По словам политика, правительство его страны не намерено продолжать оказывать материальную поддержку Киеву.

Киев
Украина
коррупция
Россия
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
Александр Ефимов
А. Ефимов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Рядовая проверка в российском регионе закончилась погоней в стиле GTA
«Пауки в банке»: Картаполов оценил обыски у Юлии Тимошенко
Эколог дала советы по правильной утилизации живых елок
Торговец получил партию телефонов Nokia через 16 лет после заказа
«Карусель» смерти и новая буферная зона: новости СВО на вечер 14 января
Общественница объяснила, как будет работать реестр алиментов
«Родился за полминуты»: Башмет раскрыл, как придумал фестиваль искусств
Звезда «Молодежки» раскрыл секреты отношений в паре с Трусовой на льду
Военный эксперт ответил, как Иран может защититься от вероятных ударов США
РЖД решили избавиться от актива в «Москва-Сити»
Профессор оценил вероятность смертной казни экс-президента Южной Кореи
Секретное пророчество Жириновского взорвало Сеть: чего ждать от 2026 года?
Зеленский оценил состояние инфраструктуры после российского удара
Башмет вспомнил забавный случай на концерте The Rolling Stones
Предприниматели назвали основные драйверы роста регионального бизнеса
В Северной Осетии закрыли заведение, где продали шаурму с проволокой
В работе Google произошел массовый сбой
Раскрыты масштабы возможной военной помощи европейцев Гренландии
Названы страны, которые могут пострадать из-за конфликта между США и Ираном
Картаполов объяснил поставки НАТО в польский Жешув
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.