В Сети появилось видео с Гуфом в зале суда

Алексей Долматов (Guf) (слева на первом плане) во время заседания суда по делу о грабеже в Наро-Фоминском городском суде Московской области

Издание 360.ru опубликовало кадры судебного заседания по делу рэпера Гуфа (настоящее имя Алексей Долматов). Музыканта обвиняют в краже Iphone в бане.

Судя по кадрам, Гуф сидел в окружении адвокатов. Он был одет в серую толстовку.

Как следует из материалов прокуратуры, инцидент произошел в октябре 2024 года в банном комплексе в деревне Малые Горки. По версии обвинения, в ограблении участвовали рэпер и его знакомый Геворк Саруханян. Согласно данным следствия, в ходе ссоры Долматов применял угрозы и физическую силу, дважды ударив потерпевшего по лицу. В это время Саруханян, как утверждается, удерживал руки мужчины, лишая его возможности сопротивляться.

Ранее стало известно, что Гуф не признал вину. Музыкант добавил, что не совершал открытого хищения телефона. Второй фигурант дела также не согласился с обвинениями.

До этого продюсер Антон Пронин рассказал, что Долматову перешли авторские права на альбом «Город дорог», который в свое время предприниматель Игорь Рыбаков хотел выкупить за 95 млн рублей и уничтожить. Теперь же Гуф имеет разрешение на официальное исполнение всех композиций пластинки. Рэпер заявил, что доход от продаж альбома будет и дальше поступать Антону Пронину.