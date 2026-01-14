Стилист назвала модель брюк, которые подойдут под любой образ Стилист Морозова: широкие брюки подойдут под любой образ

Широкие брюки подойдут под образ в любом стиле, рассказала Lady.pravda.ru стилист Алина Морозова. Она отметила, что такие вещи годами не выходят из моды.

Широкие брюки — это база, которая легко подстраивается под ваши психологические роли. С джинсовой рубашкой это кежуал, с шелковым топом — вечерний выход, — рассказала Морозова.

По ее словам, такой тренд также подойдет под любой тип фигуры. Стилист посоветовала отдавать предпочтение дорогим тканям пастельных оттенков.

Ранее дизайнер Мария Кошкарова рассказала, что вещи из пушистого ворса или крупной вязки могут сделать фигуру полнее. Аналогично с одеждой из блестящих, атласных или глянцевых материалов. А накладные карманы, поперечные швы, контрастные вставки в области живота или на бедрах и крупные оборки и складки также могут утяжелить образ.