Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 17:25

Врач оценила тренд на «сонный» туризм

Врач Хачмафова: выспаться на год вперед невозможно

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Тренд на «сонный» туризм не принесет долгосрочных результатов, так как выспаться «на год вперед» невозможно, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заведующая поликлиникой № 6 «Октябрьская» Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО, врач-терапевт Нафисет Хачмафова. Она отметила, что при этом такой тренд может привести к быстрому улучшению самочувствия.

Следует понимать, что сон — не «накопительный» ресурс: выспаться «на год вперед» или даже «на неделю» физиологически невозможно. Дефицит сна, сохраняющийся в течение месяцев, формирует устойчивые нейроэндокринные нарушения, которые не устраняются краткосрочным отдыхом, — рассказала Хачмафова.

Врач подчеркнула, что пассивный отдых без физической активности может снижать эффективность сна. Она призвала рассматривать «сонный» туризм не как лечение, а как средство профилактики.

Ранее сомнолог Дарья Лебедева рассказала, что утяжеленное одеяло способствует более быстрому засыпанию. Однако, по ее словам, спальный атрибут следует подбирать с учетом веса человека.

сон
туризм
врачи
тренды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Финляндии оценили заявление Каллас о новых санкциях против России
Аферисты за три недели выманили у пенсионерки свыше 20 млн рублей
ЦБ представил проект о новой отчетности по мошенническим операциям
Молодая мама оказалась жертвой инцеста: в Тыве задержали отца-насильника
Серый кардинал: что известно о новом тренере «Спартака» Карседо
Безруков заявил, что Золотовицкий обладал великолепным чувством юмора
В АТОР опровергли новость о нападениях ОПГ с мачете в Кении
Появились новые детали о попавшем в скандал с насилием над детьми актере
«Хайпа много, трагедии никакой»: в АТОР высказались о решении США по визам
Раскрыто, как Трамп планирует присоединить Гренландию к США
В РСТ обратились к россиянам на фоне сообщений о паузе в выдаче виз США
Ученые раскрыли, почему мужчинам плохо при температуре 37,2
В Совфеде назвали наиболее подходящего переговорщика от ЕС по Украине
Военэксперт назвал причину активизации поставок НАТО на Украину
Камамбер с грушей в слоеном тесте: нежный пирог за 25 минут!
Климатолог ответила, когда ледник Судного дня будет грозить затоплением
Во Франции назвали причину, почему не поддержат Трампа в вопросе Гренландии
Путин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва поговорили по телефону
Стало известно, когда в России появится вакцина от рака легкого
В Госдуме оценили шансы Тимошенко стать президентом Украины
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.