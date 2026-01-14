Врач оценила тренд на «сонный» туризм Врач Хачмафова: выспаться на год вперед невозможно

Тренд на «сонный» туризм не принесет долгосрочных результатов, так как выспаться «на год вперед» невозможно, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заведующая поликлиникой № 6 «Октябрьская» Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО, врач-терапевт Нафисет Хачмафова. Она отметила, что при этом такой тренд может привести к быстрому улучшению самочувствия.

Следует понимать, что сон — не «накопительный» ресурс: выспаться «на год вперед» или даже «на неделю» физиологически невозможно. Дефицит сна, сохраняющийся в течение месяцев, формирует устойчивые нейроэндокринные нарушения, которые не устраняются краткосрочным отдыхом, — рассказала Хачмафова.

Врач подчеркнула, что пассивный отдых без физической активности может снижать эффективность сна. Она призвала рассматривать «сонный» туризм не как лечение, а как средство профилактики.

Ранее сомнолог Дарья Лебедева рассказала, что утяжеленное одеяло способствует более быстрому засыпанию. Однако, по ее словам, спальный атрибут следует подбирать с учетом веса человека.