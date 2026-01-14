Сомнолог раскрыла, под каким одеялом можно быстрее заснуть

Утяжеленное одеяло способствует более быстрому засыпанию, заявила NEWS.ru сомнолог Дарья Лебедева. Однако, по ее словам, спальный атрибут следует подбирать с учетом веса человека.

Главный принцип работы утяжеленного одеяла — давление на тело, сравнимое с объятиями или мягким массажем. Оно снижает выработку гормона стресса кортизола, способствует синтезу серотонина и дофамина, замедляет сердечный ритм, помогая нервной системе перейти в состояние покоя. Результат — быстрое расслабление, снижение тревожности и более глубокий сон. Вес одеяла подбирается индивидуально и обычно составляет 7–12% от массы тела человека, — поделилась Лебедева.

Ранее кардиолог Тамаз Гаглошвили заявил, что хронический недосып, когда человек спит менее семи часов в сутки, значительно повышает риск развития серьезных заболеваний, таких как гипертония и диабет. По его словам, сон играет важную роль в поддержании здоровья.

Врач отделения медицины сна и член Ассоциации сомнологов Алена Гаврилова ранее посоветовала при недостатке сна отдыхать в обеденный перерыв. Однако, по ее словам, тем, кто страдает бессонницей, дневной сон может быть противопоказан.