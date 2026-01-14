Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 05:20

Сомнолог раскрыла, под каким одеялом можно быстрее заснуть

Сомнолог Лебедева: утяжеленное одеяло помогает быстрее заснуть

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Утяжеленное одеяло способствует более быстрому засыпанию, заявила NEWS.ru сомнолог Дарья Лебедева. Однако, по ее словам, спальный атрибут следует подбирать с учетом веса человека.

Главный принцип работы утяжеленного одеяла — давление на тело, сравнимое с объятиями или мягким массажем. Оно снижает выработку гормона стресса кортизола, способствует синтезу серотонина и дофамина, замедляет сердечный ритм, помогая нервной системе перейти в состояние покоя. Результат — быстрое расслабление, снижение тревожности и более глубокий сон. Вес одеяла подбирается индивидуально и обычно составляет 7–12% от массы тела человека, — поделилась Лебедева.

Ранее кардиолог Тамаз Гаглошвили заявил, что хронический недосып, когда человек спит менее семи часов в сутки, значительно повышает риск развития серьезных заболеваний, таких как гипертония и диабет. По его словам, сон играет важную роль в поддержании здоровья.

Врач отделения медицины сна и член Ассоциации сомнологов Алена Гаврилова ранее посоветовала при недостатке сна отдыхать в обеденный перерыв. Однако, по ее словам, тем, кто страдает бессонницей, дневной сон может быть противопоказан.

Читайте также
Сомнолог назвала идеальные температуру и влажность для здорового сна
Здоровье/красота
Сомнолог назвала идеальные температуру и влажность для здорового сна
Сомнолог дала советы, как восстановить режим сна после новогодней ночи
Здоровье/красота
Сомнолог дала советы, как восстановить режим сна после новогодней ночи
Медитация для новичков, или релакс на дому: лучшие способы снять стресс
Семья и жизнь
Медитация для новичков, или релакс на дому: лучшие способы снять стресс
Психолог дала советы, как помочь школьнику вернуться к учебе после каникул
Здоровье/красота
Психолог дала советы, как помочь школьнику вернуться к учебе после каникул
Врач назвал главные причины частых походов в туалет
Здоровье/красота
Врач назвал главные причины частых походов в туалет
сомнологи
сон
здоровье
советы
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Иран готовится к радикальному внутреннему шагу ради безопасности
Женщинам назвали полезный элемент гардероба зимой
«Хоронят одного за другим»: что за вирус бушует в Италии, дойдет ли до РФ
Ем вечером и худею: ленивые сырники без муки и сахара — готовы за 10 минут
Раскрыто, почему опасно пить свежевыжатый сок на голодный желудок
Франция решила заблокировать оружие США для Украины
«Резервы тают»: ВСУ не могут в полную силу обороняться у Гуляйполя
Россиянам объяснили, как правильно высаживать деревья на дачном участке
Почему снится море: пророчества для любви и карьеры
Политолог назвал главную проблему Трампа
Аэропорт на Северном Кавказе прекратил работу
В США объяснили, почему Белый дом не имеет права критиковать Россию
Юрист ответил, грозят ли Долиной штрафы за нарушения ПДД 15-летней давности
Атака ВСУ спровоцировала пожар в промзоне в Ростове-на-Дону
Сомнолог раскрыла, под каким одеялом можно быстрее заснуть
Популярная во всем мире корпорация зарегистрировала в России товарный знак
Зоопсихолог ответила, почему кошки любят недорогие корма вместо премиум
Разгневанный Трамп обозвал главу ФРС и пообещал его скорое увольнение
Сон об осьминоге: что значит для любви и карьеры
Психолог ответила, как научить ребенка не плакать из-за любой проблемы
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.