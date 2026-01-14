Атака США на Венесуэлу
14 января 2026 в 17:51

Тимошенко «не узнала» свой голос на аудиозаписях, опубликованных НАБУ

Тимошенко заявила, что на представленных НАБУ аудиозаписях звучит не ее голос

НАБУ НАБУ Фото: Социальные сети
Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что на опубликованных Национальным антикоррупционным бюро Украины аудиозаписях звучит не ее голос. На своей странице в социальной сети Facebook (деятельность в РФ запрещена) она подчеркнула, что отвергает все обвинения.

Официально заявляю, что обнародованные аудиозаписи не имеют ко мне никакого отношения. Я отвергаю все обвинения и, как всегда, докажу их безосновательность в судебном порядке, — отметила политик.

На аудиозаписях, как утверждается НАБУ, Тимошенко разговаривает почти шепотом. Однако можно услышать, как женщина инструктирует депутата о том, как правильно нужно голосовать. За «правильное» голосование она обещает коллегам по $10 тыс. в месяц (почти 788,5 тыс. рублей).

Ранее сообщалось, что в кабинете Тимошенко во время обысков нашли несколько пачек с долларовыми купюрами. Силовики достали стопки денег из пакета. По версии антикоррупционных ведомств, политик предлагала депутатам Верховной рады взятки за голосование за или против определенных законопроектов.

Экс-депутат Верховной рады Игорь Марков выразил мнение, что НАБУ выдвинуло обвинения против Тимошенко с целью зачистки кандидатов перед выборами в стране. Однако, по его словам, политику, скорее всего, не грозит тюремное заключение.

Юлия Тимошенко
Украина
НАБУ
коррупция
