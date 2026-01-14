Тимошенко «не узнала» свой голос на аудиозаписях, опубликованных НАБУ Тимошенко заявила, что на представленных НАБУ аудиозаписях звучит не ее голос

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что на опубликованных Национальным антикоррупционным бюро Украины аудиозаписях звучит не ее голос. На своей странице в социальной сети Facebook (деятельность в РФ запрещена) она подчеркнула, что отвергает все обвинения.

Официально заявляю, что обнародованные аудиозаписи не имеют ко мне никакого отношения. Я отвергаю все обвинения и, как всегда, докажу их безосновательность в судебном порядке, — отметила политик.

На аудиозаписях, как утверждается НАБУ, Тимошенко разговаривает почти шепотом. Однако можно услышать, как женщина инструктирует депутата о том, как правильно нужно голосовать. За «правильное» голосование она обещает коллегам по $10 тыс. в месяц (почти 788,5 тыс. рублей).

Ранее сообщалось, что в кабинете Тимошенко во время обысков нашли несколько пачек с долларовыми купюрами. Силовики достали стопки денег из пакета. По версии антикоррупционных ведомств, политик предлагала депутатам Верховной рады взятки за голосование за или против определенных законопроектов.

Экс-депутат Верховной рады Игорь Марков выразил мнение, что НАБУ выдвинуло обвинения против Тимошенко с целью зачистки кандидатов перед выборами в стране. Однако, по его словам, политику, скорее всего, не грозит тюремное заключение.