Россиянин избил девушку палкой, извинился и избежал тюрьмы В Курске осудили избившего девушку палкой в День святого Валентина мужчину

Житель Курска избил сожительницу деревянной палкой в День всех влюбленных, 14 февраля 2025 года, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Промышленный районный суд признал его виновным. Мужчине избрали два года ограничения свободы.

Судом Сергей Леонов признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 119, п. «з» ч.2 ст. 112 УК РФ, ему назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы, — говорится в сообщении.

Инцидент произошел в квартире на улице Менделеева. Установлено, что осужденный находился в состоянии алкогольного опьянения. Он избил сожительницу из ревности. В результате у девушки было сломано предплечье. Нападавший выплатил ей 150 тыс. рублей за причиненный ущерб и приобрел лекарства. В суде он признал вину и раскаялся.

Ранее правоохранители задержали мужчину, который ударил 13-летнего подростка в воронежском сквере. Против него заведено уголовное дело по статье о хулиганстве. Установлено, что 60-летний мужчина нанес 13-летнему мальчику несколько ударов в область головы из-за брошенного снежка.