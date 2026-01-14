Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 17:39

Россиянин избил девушку палкой, извинился и избежал тюрьмы

В Курске осудили избившего девушку палкой в День святого Валентина мужчину

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Житель Курска избил сожительницу деревянной палкой в День всех влюбленных, 14 февраля 2025 года, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Промышленный районный суд признал его виновным. Мужчине избрали два года ограничения свободы.

Судом Сергей Леонов признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 119, п. «з» ч.2 ст. 112 УК РФ, ему назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы, — говорится в сообщении.

Инцидент произошел в квартире на улице Менделеева. Установлено, что осужденный находился в состоянии алкогольного опьянения. Он избил сожительницу из ревности. В результате у девушки было сломано предплечье. Нападавший выплатил ей 150 тыс. рублей за причиненный ущерб и приобрел лекарства. В суде он признал вину и раскаялся.

Ранее правоохранители задержали мужчину, который ударил 13-летнего подростка в воронежском сквере. Против него заведено уголовное дело по статье о хулиганстве. Установлено, что 60-летний мужчина нанес 13-летнему мальчику несколько ударов в область головы из-за брошенного снежка.

Курск
Курская область
избиения
нападения
травмы
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Серый кардинал: что известно о новом тренере «Спартака» Карседо
Безруков заявил, что Золотовицкий обладал великолепным чувством юмора
В АТОР опровергли новость о нападениях ОПГ с мачете в Кении
Появились новые детали о попавшем в скандал с насилием над детьми актере
«Хайпа много, трагедии никакой»: в АТОР высказались о решении США по визам
Раскрыто, как Трамп планирует присоединить Гренландию к США
В РСТ обратились к россиянам на фоне сообщений о паузе в выдаче виз США
Ученые раскрыли, почему мужчинам плохо при температуре 37,2
В Совфеде назвали наиболее подходящего переговорщика от ЕС по Украине
Военэксперт назвал причину активизации поставок НАТО на Украину
Камамбер с грушей в слоеном тесте: нежный пирог за 25 минут!
Климатолог ответила, когда ледник Судного дня будет грозить затоплением
Во Франции назвали причину, почему не поддержат Трампа в вопросе Гренландии
Путин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва поговорили по телефону
Стало известно, когда в России появится вакцина от рака легкого
В Госдуме оценили шансы Тимошенко стать президентом Украины
Лолита призналась, что не может прийти в себя после смерти Золотовицкого
Стало известно, кто возглавил Пушкинский музей вместо Галактионовой
Пикантные фото активистки ЛДПР возмутили общественность
«Отбиться от бандитов нам помог Кобзон»: Розовский о театре, цензуре, ИИ
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.