Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 17:48

В ЕП вновь захотели вынести вотум недоверия фон дер Ляйен

Politico: в ЕП готовятся вынести вотум недоверия фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен Урсула фон дер Ляйен Фото: Philipp von Ditfurth/dpaGlobal Look Press
Читайте нас в Дзен

Альянс в Европарламенте под названием «Патриоты за Европу» готовится вынести очередной вотум недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, сообщило Politico. Отмечается, что это уже четвертая подобная попытка.

Фон дер Ляйен сталкивается с четвертым предложением вотума недоверия: «Патриоты за Европу» в среду внесут на рассмотрение новую резолюцию о вынесении вотума недоверия Европейской комиссии, — сообщили источники.

Ранее, в октябре, фон дер Ляйен обратилась к депутатам Европарламента с просьбой оставить ее у власти якобы для защиты «разлетающегося в щепки» миропорядка от России. Об этом она заявила в преддверии голосования по двум вотумам недоверия ЕК. Тогда Европарламент последовательно проголосовал против двух резолюций о недоверии фон дер Ляйен.

Позже фон дер Ляйен признала, что Евросоюз не является идеальной структурой и возник на почве конфликта. Она отметила, что, несмотря на это, он напоминает о том, что сотрудничество должно брать верх над разногласиями.

Урсула фон дер Ляйен
Европарламент
вотум недоверия
Европа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Серый кардинал: что известно о новом тренере «Спартака» Карседо
Безруков заявил, что Золотовицкий обладал великолепным чувством юмора
В АТОР опровергли новость о нападениях ОПГ с мачете в Кении
Появились новые детали о попавшем в скандал с насилием над детьми актере
«Хайпа много, трагедии никакой»: в АТОР высказались о решении США по визам
Раскрыто, как Трамп планирует присоединить Гренландию к США
В РСТ обратились к россиянам на фоне сообщений о паузе в выдаче виз США
Ученые раскрыли, почему мужчинам плохо при температуре 37,2
В Совфеде назвали наиболее подходящего переговорщика от ЕС по Украине
Военэксперт назвал причину активизации поставок НАТО на Украину
Камамбер с грушей в слоеном тесте: нежный пирог за 25 минут!
Климатолог ответила, когда ледник Судного дня будет грозить затоплением
Во Франции назвали причину, почему не поддержат Трампа в вопросе Гренландии
Путин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва поговорили по телефону
Стало известно, когда в России появится вакцина от рака легкого
В Госдуме оценили шансы Тимошенко стать президентом Украины
Лолита призналась, что не может прийти в себя после смерти Золотовицкого
Стало известно, кто возглавил Пушкинский музей вместо Галактионовой
Пикантные фото активистки ЛДПР возмутили общественность
«Отбиться от бандитов нам помог Кобзон»: Розовский о театре, цензуре, ИИ
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.