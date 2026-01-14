Альянс в Европарламенте под названием «Патриоты за Европу» готовится вынести очередной вотум недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, сообщило Politico. Отмечается, что это уже четвертая подобная попытка.

Фон дер Ляйен сталкивается с четвертым предложением вотума недоверия: «Патриоты за Европу» в среду внесут на рассмотрение новую резолюцию о вынесении вотума недоверия Европейской комиссии, — сообщили источники.

Ранее, в октябре, фон дер Ляйен обратилась к депутатам Европарламента с просьбой оставить ее у власти якобы для защиты «разлетающегося в щепки» миропорядка от России. Об этом она заявила в преддверии голосования по двум вотумам недоверия ЕК. Тогда Европарламент последовательно проголосовал против двух резолюций о недоверии фон дер Ляйен.

Позже фон дер Ляйен признала, что Евросоюз не является идеальной структурой и возник на почве конфликта. Она отметила, что, несмотря на это, он напоминает о том, что сотрудничество должно брать верх над разногласиями.