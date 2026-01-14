Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 17:27

Телефонный аферист благодаря Зеленскому добрался до кресла главы МО Украины

SHOT: новым главой МО Украины стал телефонный мошенник

Михаил Федоров Михаил Федоров Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press
Утвержденный на пост министра обороны Украины Михаил Федоров в прошлом состоял в организованной преступной группе, занимавшейся телефонным мошенничеством, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на материалы уголовного дела Приднепровского управления киберполиции. Новому главе ведомства удалось избежать уголовного срока.

Наиболее активный период деятельности группы пришелся на время до начала специальной военной операции. Мошенники создали сайт «Инноцентр», который рекламировал «уникальную методику быстрого похудения». Реального препарата не существовало. Федоров отвечал за интернет-рекламу, удалял негативные отзывы и искал состоятельных клиентов. Также группа занималась классическими телефонными прозвонами под видом силовиков. Будущий министр выполнял роль «связиста», передавая сообщникам номера потенциальных жертв с деньгами.

Утверждается, что мошенническая схема действовала несколько лет. Кол-центр базировался в Запорожье, где закупали телефоны, сим-карты и регистрировали сайты. Денежные средства переводились на банковские карты, оформленные на подставных лиц. Приднепровскому управлению киберполиции удалось выявить и задержать сотрудников этого кол-центра. Все участники группы, кроме Федорова, были осуждены по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Как утверждает Telegram-канал, чиновник избежал наказания благодаря президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк проинформировал, что Федоров был назначен министром обороны Украины. За его кандидатуру проголосовали 277 парламентариев.

