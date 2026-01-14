Рада назначила нового министра обороны Украины

Верховная рада Украины назначила Михаила Федорова на должность министра обороны страны, сообщает сообщил депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. За это решение проголосовали 277 депутатов.

Рада назначила на должность министра обороны Украины Михаила Федорова <…>. За — 277 [депутатов]. Все фракции дали голоса на это решение, — написал он.

Ранее сообщалось, что Рада отложила назначение министров обороны и энергетики из-за проблем со сбором голосов в правящей партии «Слуга народа». Депутаты не смогли утвердить новые кандидатуры этих ведомств. В частности, не были назначены бывший министр цифровой трансформации Михаил Федоров на должность главы оборонного ведомства и экс-министр обороны Денис Шмыгаль на пост министра энергетики. Кроме того, остается вакантной должность главы Службы безопасности Украины после отставки Василия Малюка.

До этого стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский проводит кадровые перестановки, чтобы сорвать план своих оппонентов по его досрочной отставке. Замена руководителей имеет как реальные политические цели, так и пиар-составляющую. Кроме того, на проблемные точки ставятся популярные фигуры, чтобы создать видимость обновления власти после череды коррупционных скандалов.