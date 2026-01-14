Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 14:28

Рада назначила нового министра обороны Украины

Рада назначила Федорова министром обороны Украины

Михаил Федоров Михаил Федоров Фото: Serhii Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Верховная рада Украины назначила Михаила Федорова на должность министра обороны страны, сообщает сообщил депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. За это решение проголосовали 277 депутатов.

Рада назначила на должность министра обороны Украины Михаила Федорова <…>. За — 277 [депутатов]. Все фракции дали голоса на это решение, — написал он.

Ранее сообщалось, что Рада отложила назначение министров обороны и энергетики из-за проблем со сбором голосов в правящей партии «Слуга народа». Депутаты не смогли утвердить новые кандидатуры этих ведомств. В частности, не были назначены бывший министр цифровой трансформации Михаил Федоров на должность главы оборонного ведомства и экс-министр обороны Денис Шмыгаль на пост министра энергетики. Кроме того, остается вакантной должность главы Службы безопасности Украины после отставки Василия Малюка.

До этого стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский проводит кадровые перестановки, чтобы сорвать план своих оппонентов по его досрочной отставке. Замена руководителей имеет как реальные политические цели, так и пиар-составляющую. Кроме того, на проблемные точки ставятся популярные фигуры, чтобы создать видимость обновления власти после череды коррупционных скандалов.

Верховная рада
министры
Украина
Минобороны Украины
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Поездки в зону СВО, четыре брака, ссоры с коллегами: как живет Олег Чернов
Нутрициолог обозначила распространенную ошибку при похудении
В Совфеде оценили планы ЕС по введению должности спецпосланника по России
В Сети появилось видео с Гуфом в зале суда
Шмыгаля назначили министром энергетики Украины
Путин 15 января примет верительные грамоты от иностранных послов
Стало известно, с кем сотрудничает Россия по делу о теракте в «Крокусе»
Скончался старейший артист Театра сатиры
«Идет зачистка»: экс-нардеп высказался об обвинениях НАБУ против Тимошенко
СК установил все этапы подготовки теракта в «Крокусе»
«Имеет ключевое значение»: Трамп объяснил интерес США к Гренландии
Пользователи «ВКонтакте» на праздниках посмотрели рекордный объем контента
«Готовит сюрприз»: синоптик Ильин раскрыл, что будет с погодой в январе
Россиянам объяснили, в каком случае могут заблокировать ИИ-контент
Адвокат ответил, что грозит доверенным лицам арестованного экс-мэра Сочи
Появились жуткие кадры последствий атаки БПЛА на Ростовскую область
«Выздоравливают как дети»: онколог об ударном лечении взрослых с раком
Стало известно, признал ли Гуф вину в грабеже
Дружба с Нагиевым, слухи об измене жены, театр: как живет Игорь Лифанов
Юрист объяснила порядок действий, когда болезнь совпала с отпуском
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.