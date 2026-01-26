«Большие планы»: T-Killah и его жена готовятся снова стать родителями Рэпер T-Killah и его жена Мария Белова ждут второго ребенка

Рэпер T-Killah (настоящее имя — Александр Тарасов) и его жена Мария Белова заявили в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что ждут второго ребенка. Супруги опубликовали серию семейных фотографий с сыном Иваном-Лионелем. На кадрах можно увидеть заметно округлившийся живот девушки.

Большие планы на 2026-й, — гласит подпись под фото.

В комментариях подписчики, коллеги по шоу-бизнесу, блогеры и друзья пожелали Беловой легкой беременности, а Тарасову — сил и терпения. Особенно поклонники пары восхитились тем, как долго девушке удавалось скрывать свое положение, ведь, судя по внешнему виду, беременна она уже довольно давно.

