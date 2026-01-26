Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
26 января 2026 в 14:25

«Большие планы»: T-Killah и его жена готовятся снова стать родителями

Рэпер T-Killah и его жена Мария Белова ждут второго ребенка

Рэпер T-Killah (настоящее имя — Александр Тарасов) и его жена Мария Белова Рэпер T-Killah (настоящее имя — Александр Тарасов) и его жена Мария Белова Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Рэпер T-Killah (настоящее имя — Александр Тарасов) и его жена Мария Белова заявили в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что ждут второго ребенка. Супруги опубликовали серию семейных фотографий с сыном Иваном-Лионелем. На кадрах можно увидеть заметно округлившийся живот девушки.

Большие планы на 2026-й, — гласит подпись под фото.

В комментариях подписчики, коллеги по шоу-бизнесу, блогеры и друзья пожелали Беловой легкой беременности, а Тарасову — сил и терпения. Особенно поклонники пары восхитились тем, как долго девушке удавалось скрывать свое положение, ведь, судя по внешнему виду, беременна она уже довольно давно.

Ранее сообщалось, что вторая леди США Уша Вэнс вместе с мужем, американским вице-президентом Джей Ди Вэнсом, ожидает прибавление в семье. Женщина беременна уже четвертым ребенком. УЗИ показало, что у пары родится мальчик. У Вэнсов трое детей: Эван (2017), Вивек (2020) и Мирабель (2021).

До этого серебряный призер зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине фигуристка Александра Трусова приехала на съемки шоу «Ледниковый период» с пятимесячным сыном Михаилом. Это был первый выход спортсменки в свет вместе с ребенком.

