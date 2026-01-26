Знаменитый экс-теннисист оценил выступление россиян на Australian Open

Выступление российских теннисистов на Australian Open нельзя назвать удачным, заявил NEWS.ru чемпион двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский. По его словам, в тот день соперники просто оказывались лучше.

Не самое удачное выступление. Успешным оно было бы, если бы кто-то оказался в четвертьфинале или полуфинале. Чего не хватило? Не скажу, что не хватило мастерства. Просто в тот день соперники играли лучше. Это спорт, — сказал Ольховский.

Ранее белорусская теннисистка Арина Соболенко стала новым амбассадором Gucci. Компания опубликовала ролик, в котором спортсменка одета в платье Primadonna, посвященное народной артистке СССР Алле Пугачевой.

До этого швейцарский теннисист Стэн Вавринка побил рекорд по числу пятисетовых матчей на турнирах Большого шлема. Всего их состоялось 49. Вавринка сыграл последний матч во втором круге Australian Open, 40-летний спортсмен одержал победу над французом Артюром Жеа со счетом 4:6, 6:3, 3:6, 7:5, 7:6 (10:3). Предыдущий рекорд также принадлежал швейцарскому спортсмену — Роджеру Федереру. Он провел 48 пятисетовых матчей.