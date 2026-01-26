Интерпол помог России добиться задержания соратника Фургала

В Грузии в пятницу, 23 января, задержали соратника экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Михаила Тимофеева, сообщает Telegram-канал Tbilisi life. Ему назначен арест на три месяца до рассмотрения вопроса об экстрадиции в Россию.

Тимофеев был задержан по ходатайству прокуратуры Грузии, сославшейся на письмо Московского бюро Интерпола от 24 апреля 2024 года, — говорится в сообщении.

По информации журналистов, в Грузии против Тимофеева собственные уголовные дела не возбуждались. Его арест рассчитан на три месяца и позволяет российским властям подготовить официальный запрос на экстрадицию для дальнейшего расследования.

Ранее стало известно, что адвокаты бывшего губернатора Хабаровского края подали апелляцию на его приговор длительностью 25 лет. Защита намерена добиться оправдательного приговора. Суд в начале декабря приговорил Фургала в рамках экономического дела к 23 годам колонии, в совокупности с первым приговором ему назначили 25 лет колонии строгого режима. Еще восемь фигурантов получили сроки от 10 до 20 лет.

До этого стало известно, что Росимущество инициировало процедуру реализации через торги квартиры Фургала. Основанием для проведения аукциона было постановление отделения службы судебных приставов по Приморскому краю. Объектом торгов стала квартира площадью 76,9 кв. м, находящаяся по адресу: улица Басаргина, дом 32. Имущество имело ряд обременений, включая 10 записей о запрете регистрационных действий и два ареста.