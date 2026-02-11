Благодарный пассажир «отправил» экипаж самолета в больницу В США экипаж самолета съел конфеты с наркотиками от пассажира и попал в больницу

В США трое сотрудников авиакомпании British Airways попали в больницу после употребления жевательных конфет, в составе которых оказалось наркотическое вещество, передает The Sun. Сладости им подарил пассажир после рейса из Лондона в Лос-Анджелес.

Экипаж отведал угощение уже после посадки. Вскоре бортпроводники стали испытывать сильные приступы паники и недомогание, что потребовало немедленного обращения за медицинской помощью. Экспертиза выявила в каждой конфете чрезвычайно высокую концентрацию наркотического вещества.

Пострадавших сотрудников временно отстранили от работы. Для предстоящего обратного рейса был сформирован новый экипаж.

Сейчас правоохранительные органы ищут пассажира, который угостил бортпроводниц конфетами. British Airways приступила к внутреннему расследованию случившегося.

Ранее сообщалось,что на борту рейса Шанхай — Москва произошло массовое отравление пассажиров. Они почувствовали себя плохо после обеда, который был им предложен примерно через полтора часа после взлета. Среди симптомов отравления отмечали рвоту и диарею.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.