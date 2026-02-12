Огненный шар заметили в небе над США В небе над пятью штатами США заметили болид

Жители пяти штатов США заметили в небе болид, который был похож на огненный шар, сообщила пресс-служба NASA. В частности, космическое явление можно было увидеть в Индиане, Кентукки, Висконсине, Огайо и Иллинойсе.

Отмечается, что болид вошел в атмосферу со скоростью около 47 тыс. км/ч. Небесное тело пролетело 77 км, а затем распалось в штате Огайо. По мнению ученых, оно могло быть фрагментом астероида.

Ранее жители японского региона Канто на острове Хонсю стали свидетелями падения яркого огненного шара. Объект был зафиксирован в 20:59 по местному времени камерами видеонаблюдения и видеорегистраторами в Токио, Кавасаки, а также в префектуре Канагава.

До этого в марсианском метеорите обнаружили большое содержание воды. Исследование NWA 7034, также известного как Black Beauty, провели ученые из Технического университета Дании. По результатам анализа, ученые обнаружили 6 тыс. частей на миллион ppm воды. Отмечается, что это очень высокий показатель для Марса, который считается одной из наиболее «сухих» планет.