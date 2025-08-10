Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Пьете этот диетический напиток? Возможно, вы уже на пути к диабету

Кажется, что диетические напитки — отличная альтернатива сладкой газировке, но ученые предупреждают: они могут быть еще опаснее. Всего одна банка «нулевой» колы в день увеличивает риск диабета на 38%, и вот почему.

Исследование, длившееся 14 лет, показало: сахарозаменители (даже самые безопасные на первый взгляд) нарушают микрофлору кишечника и толерантность к глюкозе. Аспартам провоцирует выброс инсулина почти как сахар, сбивая естественную регуляцию уровня сахара в крови. Кроме того, сладкий вкус без калорий обманывает организм, усиливая голод и нарушая обмен веществ.

Ранее ученые обнаружили, что обычный продукт с полки любого супермаркета может стать мощным союзником в профилактике онкологических заболеваний. Речь идет о знакомой всем брокколи, которая содержит уникальные противораковые компоненты.

