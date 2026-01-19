В Прикамье сироты получили жилье после семи лет ожидания

Прокуратура помогла сиротам из Прикамья получить жилье после семи лет ожидания, сообщает perm.aif.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства. Восстановить права молодым людям удалось только через суд.

Сообщается, что двое краснокамцев были вынуждены проживать у родственников и знакомых, так как не получили полагающееся им жилье, несмотря на то что стояли на учете в целях обеспечения жилыми помещениями. Выделения квартиры они так и не дождались.

Сироты решили обратиться в городскую прокуратуру Краснокамска. Сейчас права молодых людей восстановлены — они получили положенное жилье.

