Сироту заставили продать жилье под видом спецоперации ФСБ

Мошенники дважды продали единственную квартиру 27-летней Александры из Москвы и перевели деньги за границу через криптовалюту, передает Telegram-канал Baza. В настоящее время сирота пытается вернуть жилье и живет у подруги.

В октябре ей позвонил якобы мастер по замене домофона и запросил СМС-код. После этого ее аккаунт на «Госуслугах» взломали. Затем «сотрудник ФСБ» сообщил, что украинский экстремист оформил доверенность на ее жилье, а сама девушка фигурирует в деле об экстремизме. Потом на протяжении трех недель мошенники давали Александре инструкции, присылали поддельные документы с печатями и даже фотороботы.

В итоге девушку убедили продать квартиру за 9 млн рублей якобы для «спецоперации» — обещая, что деньги вернут через ЦБ. Деньги она сняла наличными, перевела в криптовалюту и отправила на указанный кошелек. После сделки «силовики» исчезли, а квартиру перепродали за 12,4 млн рублей. Теперь Александра пытается вернуть жилье «по схеме Долиной» и живет у подруги.

Ранее пенсионерка из Ульяновска провернула так называемую схему певицы Ларисы Долиной, обманув сразу две семьи. Однако через некоторое время женщина скончалась от сердечного приступа. Теперь разбираться с судьбой недвижимости предстоит ее наследникам.