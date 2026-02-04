Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 февраля 2026 в 09:40

Сироту заставили продать жилье под видом спецоперации ФСБ

Мошенники дважды продали квартиру сироты из Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Мошенники дважды продали единственную квартиру 27-летней Александры из Москвы и перевели деньги за границу через криптовалюту, передает Telegram-канал Baza. В настоящее время сирота пытается вернуть жилье и живет у подруги.

В октябре ей позвонил якобы мастер по замене домофона и запросил СМС-код. После этого ее аккаунт на «Госуслугах» взломали. Затем «сотрудник ФСБ» сообщил, что украинский экстремист оформил доверенность на ее жилье, а сама девушка фигурирует в деле об экстремизме. Потом на протяжении трех недель мошенники давали Александре инструкции, присылали поддельные документы с печатями и даже фотороботы.

В итоге девушку убедили продать квартиру за 9 млн рублей якобы для «спецоперации» — обещая, что деньги вернут через ЦБ. Деньги она сняла наличными, перевела в криптовалюту и отправила на указанный кошелек. После сделки «силовики» исчезли, а квартиру перепродали за 12,4 млн рублей. Теперь Александра пытается вернуть жилье «по схеме Долиной» и живет у подруги.

Ранее пенсионерка из Ульяновска провернула так называемую схему певицы Ларисы Долиной, обманув сразу две семьи. Однако через некоторое время женщина скончалась от сердечного приступа. Теперь разбираться с судьбой недвижимости предстоит ее наследникам.

мошенники
происшествия
финансы
сироты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Осужденный планировал расправиться с сотрудниками ФСИН в колонии на Кубани
Сотни россиян застряли в аэропорту из-за поломки Boeing
Кровавая разборка в школе под Красноярском привела к первому увольнению
Суд смягчил меру пресечения арестованной по делу многодетных матерей
Мексиканка выучила русский, влюбилась в сибиряка и переехала в Тюмень
Воробьев рассказал об обучении операторов БПЛА в Подмосковье
На Филиппинах мощный пожар уничтожил тысячу домов
Дмитриев опубликовал фото Абу-Даби с высоты птичьего полета
В Башкирии обрушилась кровля многоквартирного дома
Сироту заставили продать жилье под видом спецоперации ФСБ
Дачникам назвали одну проблему на участке, которой нужно заняться в феврале
«Жирнейший кусок»: Захарова высказалась о связи экс-принца с Эпштейном
У известной российской фигуристки ухудшилось здоровье перед Олимпиадой
Медведчук раскрыл, что похоронит договоренности по Украине
У Госдумы возникли вопросы к опеке после трагедии в Петербурге
В файлах Эпштейна нашли имена российских звезд
Белоусов раскрыл масштабы оружейных поставок для российской армии
Эстонии предрекли повторение судьбы Украины после провокаций против России
Семья застрявшей в Корее москвички попросила помощи
Тысячи пользователей нейросети по всему миру столкнулись со сбоями
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.