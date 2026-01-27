Скончался создатель Сургутского музыкально-драматического театра

Режиссер, педагог и выпускник ГИТИСа Владимир Матийченко скончался в возрасте 49 лет, сообщили в Telegram-канале Российского института театрального искусства (ГИТИС). Он был основателем Сургутского музыкально-драматического театра.

Не стало Владимира Матийченко — выпускника ГИТИСа, режиссера, педагога, создателя и многолетнего руководителя первого и крупнейшего в Югре Сургутского музыкально-драматического театра, — говорится в сообщении.

Родному театру Матийченко посвятил более 20 лет: служил режиссером, главным режиссером, художественным руководителем. Хотя театр находится вдали от центральных регионов, он сумел завоевать широкую популярность благодаря уникальному стилю постановок, интеллектуальной глубине репертуара и сильной творческой школе.

Ранее стало известно о смерти музыкального эксперта, продюсера, педагога по вокалу и редактора шоу «Голос» Инны Радаевой. Ей было 57 лет. Причины смерти не раскрываются.

До этого сообщалось, что актриса Анастасия Городенцева, известная публике по сериалу «Люба, дети и завод», скончалась от онкологического заболевания в возрасте 42 лет. Смерть артистки наступила еще 13 июля 2025 года, но об этом стало известно только недавно.