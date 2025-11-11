Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 19:30

Необычный салат на Новый год: «Феерия» с креветками и апельсином — понравится любителям оливьешек и шуб

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Необычный салат на Новый год: «Феерия» с креветками и апельсином — понравится любителям оливьешек и шуб. Это блюдо сочетает в себе нежность авокадо, сладость апельсина и пикантность креветок, создавая идеальную гармонию вкусов. Оно также идеально подойдет для романтического ужина или полезного обеда, даря ощущение свежести и легкости в каждой ложке.

Для салата нам понадобится 100 граммов листьев ромэна или айсберга, которые лучше порвать руками для сохранения сочности. Добавляем половину авокадо, нарезанного тонкими ломтиками, и 100 граммов вареных креветок. Один апельсин очищаем от кожуры, разбираем на дольки и аккуратно снимаем с них пленки. Две-три дольки оставляем для заправки, остальные разламываем руками и добавляем к салату, добавляем 2 вареных яйца, нарезанных крупными дольками. Особый шарм блюду придает заправка: из отложенных апельсиновых долек выжимаем сок, смешиваем его с двумя столовыми ложками оливкового масла, одной столовой ложкой бальзамического уксуса, одной чайной ложкой соевого соуса, солью и орегано по вкусу. Готовый салат посыпаем чайной ложкой черного кунжута, предварительно подсушенного на сухой сковороде.

Ранее мы готовили новогодний салат «Скандинавская сказка». Необычное сочетание копченой курицы, чернослива и грибов — хит на праздники.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
