28 января 2026 в 09:38

Москвичей предупредили о продолжении снегопадов 28 января

Тишковец: снегопады и мороз ожидаются в Москве 28 января

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Снегопады и мороз до −9 градусов ожидаются в Москве 28 января, заявил РИА Новости ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, снежный покров может достигнуть 50–55 сантиметров.

Снегопады продолжатся — за всю среду выпадет еще 10–15 миллиметров осадков, а снежный покров может составить 50–55 сантиметров, — сказал Тишковец.

Метеоролог отметил, что в четверг, 29 января, выпадет еще 8,5 миллиметра снега, температура воздуха составит 7–10 градусов мороза. Снегопады прекратятся в пятницу, 30 января, при этом в выходные морозы окрепнут: днем ожидается не выше 10–13 градусов ниже нуля.

27 января 11 авиарейсов в Москву из петербургского аэропорта Пулково были отменены, еще пять рейсов задержались. Изменения в расписании были связаны с ограничениями на прием воздушных судов в московском аэропорту Шереметьево на фоне сильного снегопада.

Кроме того, из-за непогоды и повышенного спроса цены на услуги такси в столице и Подмосковье существенно увеличились. Так, стоимость одной поездки выросла в 2–3,5 раза.

