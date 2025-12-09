«Забава в народе — топтать звезду»: Киркоров встал на сторону Долиной Киркоров поддержал Долину на фоне скандала с квартирой

Певец Филипп Киркоров поддержал коллегу Ларису Долину на фоне скандала с ее квартирой, передает «Пятый канал». По мнению музыканта, артистка справится с непростой ситуацией. Киркоров также напомнил, что сам неоднократно сталкивался с подобным давлением.

Я был в таких ситуациях не раз. Но каждый раз я появлялся, как птица феникс, и шел еще дальше. <...> Любимое наслаждение и забава в народе — топтать звезду. Так же, как они восхищаются всегда звездой, с таким же удовольствием они начинают ее втаптывать в грязь, — сказал Киркоров.

Скандал вокруг Долины разгорелся после решения суда оставить квартиру, проданную под влиянием мошенников покупательнице Полине Лурье, в ее собственности. При этом пострадавшей стороне ущерб никак не компенсировали. После критики в Сети и обвинений в ее адрес Долина заявила, что намерена вернуть деньги Лурье, но в рассрочку на несколько лет и без учета инфляции.

Ранее певица Татьяна Буланова заявила, что квартира должна остаться у Лурье. Она также отметила, что сама приобретала жилье в рассрочку на этапе котлована по цене ниже 120 млн рублей.