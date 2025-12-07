ТИЭФ'25
07 декабря 2025 в 13:17

На Западе рассказали о трудностях ЕС в переговорах с США и Украиной

В ЕС пожаловались на непростые переговоры с Украиной и США

Фридрих Мерц, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Кир Стармер и Дональд Туск Фридрих Мерц, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Кир Стармер и Дональд Туск Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
Для европейской стороны переговоры с Соединенными Штатами и Украиной оказались непростыми, передает Bloomberg. По информации издания, Европа готовится к выходу президента Дональда Трампа из диалога, если стороны не смогут прийти к соглашению.

Европейские дипломаты сообщают, что в последнее время общение с американской и украинской сторонами было непростым, — уточнили в издании.

Журналисты сообщили, что в Европе готовы поддерживать Киев столько времени, сколько это будет необходимо. Если США выйдут из процесса, ЕС придется решать, смогут ли они продолжить оказывать поддержку, добавили в агентстве.

Ранее стало известно, что наиболее плохим вариантом для Европы может стать полный выход американской стороны из украинского конфликта с запретом на использование Киевом оружия США. Дипломаты указали, что есть еще один вариант, тоже плохой, но менее катастрофичный — Киев продолжит получать американское оружие через каналы НАТО. На Западе уточнили, что позиция США по конфликту заставила Евросоюз ощущать неопределенность.

