07 декабря 2025 в 04:50

В ЕС назвали два плохих сценария для выхода США из конфликта на Украине

Bloomberg: существуют плохой и наихудший сценарии выхода США из конфликта

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Наиболее плохим вариантом для Европы может стать полный выход американской стороны из украинского конфликта с полным запретом на использование Киевом оружия США, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на европейских дипломатов. По их мнению, есть еще один вариант, тоже плохой, но чуть менее — Киев продолжит получать американское оружие через каналы НАТО.

Остается риск, что США откажутся от всего и оставят европейцам разбираться с ним (украинским урегулированием. — NEWS.ru) самостоятельно, — сказал бывший британский военный атташе в Москве и Киеве Джон Форман.

В материале говорится, что позиция США по конфликту заставляет Евросоюз ощущать неопределенность. Европейские политики ожидают стремительных перемен в американской политике, уточнили журналисты.

Ранее верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Соединенные Штаты правы в своей критике Евросоюза. По ее словам, новая доктрина национальной безопасности США содержит большое количество осуждения ЕС.

До этого в Вашингтоне заявили, что намерены скорректировать восприятие НАТО на международной арене, исключив образ безостановочно расширяющейся организации. Эта цель зафиксирована в новой редакции Стратегии национальной безопасности Соединенных Штатов, обнародованной администрацией Белого дома.

