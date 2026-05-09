День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 мая 2026 в 16:44

В Кремле оценили вероятность обмена военнопленными 9 мая

Ушаков заявил, что службы активно работают со списками пленных 9 мая

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Активная работа со списками военнопленных ведется в течение 9 мая, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, в случае достижения договоренности может быть запущен процесс обмена между Россией и Украиной, передает ТАСС.

Насколько я знаю, вот сегодня в течение дня службы должны активно работать со списками, и если договорятся по своим каналам, то начнется обмен, так я полагаю, — сказал Ушаков.

Ранее депутат Госдумы Александр Толмачев заявил об отсутствии заинтересованности Украины в возвращении собственных военнопленных. По его словам, игнорирование темы пленных позволяет Киеву скрывать от населения реальную ситуацию в зоне боевых действий.

В апреле самолет Ил-76МД с российскими военнослужащими, которые были возвращены в рамках обмена с украинской стороной, совершил посадку в Подмосковье. С территории, находившейся под контролем Киева, вернулись 193 российских военнослужащих.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял об ожидании очередного обмена военнопленными с Россией. Он сообщил, что одновременно продолжаются телефонные контакты с США.

Власть
Россия
Украина
Юрий Ушаков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин: Запад рассчитывал на крах России за полгода в 2022 году
Путин рассказал, что было написано в послании от Зеленского
Путин раскрыл, что Макрон говорил ему о переговорах с Киевом в 2022 году
Путин заявил, что Зеленский может приехать в Москву
Путин рассказал, с чего начался кризис на Украине
Путин назвал смелым решение лидеров других стран посетить Москву на 9 мая
«Думаю, дело идет к завершению»: Путин об СВО
«Особое рассмотрение»: Путин о планах Армении вступить в Евросоюз
«Сошли с радаров»: Путин раскрыл реакцию Киева на предложение по пленным
Путин оценил инициативу США по перемирию с 9 по 11 мая
Лавров жестко ответил на вопрос о договоренностях России и США
Генконсул заявил, что Россия была и будет преградой для нацизма
Путин объяснил, почему на параде Победы не было военной техники
Путин раскрыл, что известно о провокациях Киева на День Победы
Стало известно, где следует искать следы убийц Листьева
«Поставлю точку»: Лавров о переговорном процессе по Украине
Президент Южной Осетии назвал Россию большой Родиной
«Что будет с Лешеком?»: реакция на «указ» Зеленского развеселила Захарову
Стало известно о шансах перемирия на СВО до конца мая
Москвича арестовали на 15 суток из-за татуировки с трезубцем
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.