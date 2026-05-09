Активная работа со списками военнопленных ведется в течение 9 мая, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, в случае достижения договоренности может быть запущен процесс обмена между Россией и Украиной, передает ТАСС.

Насколько я знаю, вот сегодня в течение дня службы должны активно работать со списками, и если договорятся по своим каналам, то начнется обмен, так я полагаю, — сказал Ушаков.

Ранее депутат Госдумы Александр Толмачев заявил об отсутствии заинтересованности Украины в возвращении собственных военнопленных. По его словам, игнорирование темы пленных позволяет Киеву скрывать от населения реальную ситуацию в зоне боевых действий.

В апреле самолет Ил-76МД с российскими военнослужащими, которые были возвращены в рамках обмена с украинской стороной, совершил посадку в Подмосковье. С территории, находившейся под контролем Киева, вернулись 193 российских военнослужащих.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял об ожидании очередного обмена военнопленными с Россией. Он сообщил, что одновременно продолжаются телефонные контакты с США.