Ушаков заявил, что Путин мог бы встретиться с Зеленским

Ушаков заявил, что Путин мог бы встретиться с Зеленским

Если лидер Украины Владимир Зеленский хочет встречи, то президент России Владимир Путин готов его принять, сказал ТАСС помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он уточнил, что Путин говорил об этом не раз.

Наш президент много раз отвечал, что если он (Зеленский. — NEWS.ru) хочет [встречи] — пусть звонит в Москву, мы готовы принять, провести переговоры, — заявил Ушаков.

Дипломат отметил, что сигналы от Киева, которые передал премьер Словакии Роберт Фицо, звучали и ранее. По его словам, в таких заявлениях нет ничего нового и в итоге они остаются без практического продолжения.

Ранее Ушаков назвал цирком и клоунадой указ Зеленского, «позволяющий» провести парад Победы на Красной площади в Москве. При этом он отметил, что есть «и другие короткие слова» для оценки произошедшего.

До этого Ушаков заявил, что контакты Москвы и Вашингтона стали более активными, в том числе на фоне угроз Киева и предупреждения РФ об ответе в случае их исполнения. По его словам, благодаря этому диалогу удалось достичь договоренности о трехдневном перемирии.