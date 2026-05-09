День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 мая 2026 в 16:53

Ушаков заявил, что Путин мог бы встретиться с Зеленским

Помощник президента России Юрий Ушаков Помощник президента России Юрий Ушаков Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Если лидер Украины Владимир Зеленский хочет встречи, то президент России Владимир Путин готов его принять, сказал ТАСС помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он уточнил, что Путин говорил об этом не раз.

Наш президент много раз отвечал, что если он (Зеленский. — NEWS.ru) хочет [встречи] — пусть звонит в Москву, мы готовы принять, провести переговоры, — заявил Ушаков.

Дипломат отметил, что сигналы от Киева, которые передал премьер Словакии Роберт Фицо, звучали и ранее. По его словам, в таких заявлениях нет ничего нового и в итоге они остаются без практического продолжения.

Ранее Ушаков назвал цирком и клоунадой указ Зеленского, «позволяющий» провести парад Победы на Красной площади в Москве. При этом он отметил, что есть «и другие короткие слова» для оценки произошедшего.

До этого Ушаков заявил, что контакты Москвы и Вашингтона стали более активными, в том числе на фоне угроз Киева и предупреждения РФ об ответе в случае их исполнения. По его словам, благодаря этому диалогу удалось достичь договоренности о трехдневном перемирии.

Власть
Юрий Ушаков
Владимир Путин
Владимир Зеленский
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин: Запад рассчитывал на крах России за полгода в 2022 году
Путин рассказал, что было написано в послании от Зеленского
Путин раскрыл, что Макрон говорил ему о переговорах с Киевом в 2022 году
Путин заявил, что Зеленский может приехать в Москву
Путин рассказал, с чего начался кризис на Украине
Путин назвал смелым решение лидеров других стран посетить Москву на 9 мая
«Думаю, дело идет к завершению»: Путин об СВО
«Особое рассмотрение»: Путин о планах Армении вступить в Евросоюз
«Сошли с радаров»: Путин раскрыл реакцию Киева на предложение по пленным
Путин оценил инициативу США по перемирию с 9 по 11 мая
Лавров жестко ответил на вопрос о договоренностях России и США
Генконсул заявил, что Россия была и будет преградой для нацизма
Путин объяснил, почему на параде Победы не было военной техники
Путин раскрыл, что известно о провокациях Киева на День Победы
Стало известно, где следует искать следы убийц Листьева
«Поставлю точку»: Лавров о переговорном процессе по Украине
Президент Южной Осетии назвал Россию большой Родиной
«Что будет с Лешеком?»: реакция на «указ» Зеленского развеселила Захарову
Стало известно о шансах перемирия на СВО до конца мая
Москвича арестовали на 15 суток из-за татуировки с трезубцем
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.