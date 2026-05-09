День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 мая 2026 в 09:30

Не окрошкой единой: итальянский суп с редиской и сыром для тех, кто устал от банальных холодных закусок

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Горгонзола, нежная редиска с ботвой и сливочная текстура — это не просто суп, это гастрономическое приключение. Многие скептически относятся к вареному редису, но в компании с молодым итальянским сыром он раскрывается совершенно иначе.

Что понадобится

Редис с ботвой — 300 г, горгонзола дольче — 100 г, картофель — 2 шт. (средние), лук репчатый — 1 шт., сливочное масло — 30 г, соль — 1,5 ч. л., вода — 1–1,2 л, перец черный свежемолотый — по вкусу.

Как готовлю

У редиса обрезаю хвостики и ботву под корень. Каждый корнеплод тщательно мою. Ботву перебираю, оставляя только нежные зеленые листья, мою и обсушиваю. Лук и картофель очищаю. Лук нарезаю тонкими перьями, картофель — мелкими кубиками, редис — тонкими круглыми ломтиками.

В жаропрочной кастрюле растапливаю сливочное масло, обжариваю лук до мягкости и легкой золотистости (около 5 минут). Добавляю картофель и примерно три четверти редиса (часть оставляю для украшения). Обжариваю все вместе, помешивая, еще 5–7 минут.

Заливаю овощи кипятком (1–1,2 л), добавляю соль, накрываю крышкой и варю на слабом огне около 15 минут. Ботву нарезаю средними кусочками, горгонзолу крошу. Когда картофель станет мягким, добавляю в кастрюлю ботву и варю еще 2 минуты.

Снимаю с огня, высыпаю раскрошенный сыр и интенсивно перемешиваю до полного его растворения. Разливаю суп по тарелкам, украшаю ломтиками свежего редиса и посыпаю черным перцем.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
еда
супы
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ применяли ударные дроны во время перемирия
в Москве поздравили связистку, которая приближала Великую Победу
Салют в честь Дня Победы на Камчатке попал на видео
В Анапе загорелся парк аттракционов
Стало известно, как подтвердить личность при потере паспорта за границей
Фицо заявил о возникновении нового «железного занавеса»
Вспышка хантавируса: что известно на 9 мая, андский штамм, теории заговора
«Вызывает уважение»: Путин похвалил Фицо за историческую правду
Ушаков: контакты Москвы и Вашингтона стали более активными
Путин дал Фицо важное обещание в сфере энергетики
Появились кадры, как россияне несут цветы к Вечному огню на Поклонной горе
Путин заявил, что ЕС и НАТО навязывают конфронтацию
Ушаков назвал клоунадой указ Зеленского о параде Победы в Москве
«Чуть-чуть полегче»: Путин поблагодарил Фицо за приезд в Москву
В Кремле ответили на вопрос о продолжении переговоров России, США и Украины
Жители Одессы несут цветы к памятнику Неизвестному матросу
Раскрыто, как ВС России отнеслись к перемирию в День Победы
ВСУ допустили 8970 нарушений режима прекращения огня
Сайты вне белого списка доступны в Москве с 13:00 мск
В Москве сняли все ограничения на движение транспорта
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.