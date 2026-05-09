Не окрошкой единой: итальянский суп с редиской и сыром для тех, кто устал от банальных холодных закусок

Горгонзола, нежная редиска с ботвой и сливочная текстура — это не просто суп, это гастрономическое приключение. Многие скептически относятся к вареному редису, но в компании с молодым итальянским сыром он раскрывается совершенно иначе.

Что понадобится

Редис с ботвой — 300 г, горгонзола дольче — 100 г, картофель — 2 шт. (средние), лук репчатый — 1 шт., сливочное масло — 30 г, соль — 1,5 ч. л., вода — 1–1,2 л, перец черный свежемолотый — по вкусу.

Как готовлю

У редиса обрезаю хвостики и ботву под корень. Каждый корнеплод тщательно мою. Ботву перебираю, оставляя только нежные зеленые листья, мою и обсушиваю. Лук и картофель очищаю. Лук нарезаю тонкими перьями, картофель — мелкими кубиками, редис — тонкими круглыми ломтиками.

В жаропрочной кастрюле растапливаю сливочное масло, обжариваю лук до мягкости и легкой золотистости (около 5 минут). Добавляю картофель и примерно три четверти редиса (часть оставляю для украшения). Обжариваю все вместе, помешивая, еще 5–7 минут.

Заливаю овощи кипятком (1–1,2 л), добавляю соль, накрываю крышкой и варю на слабом огне около 15 минут. Ботву нарезаю средними кусочками, горгонзолу крошу. Когда картофель станет мягким, добавляю в кастрюлю ботву и варю еще 2 минуты.

Снимаю с огня, высыпаю раскрошенный сыр и интенсивно перемешиваю до полного его растворения. Разливаю суп по тарелкам, украшаю ломтиками свежего редиса и посыпаю черным перцем.