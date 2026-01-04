Для этого салата варить ничего не нужно. Готовлю швейцарский салат с мясом и огурчиками — не оливье: вкуснее и проще

Швейцарский салат — настоящее гастрономическое открытие, где гармонично сочетаются, казалось бы, несочетаемые ингредиенты. Этот изысканный салат покоряет своим необычным вкусом: соленые и свежие огурцы, три вида мясных деликатесов, сладкая груша и ароматная зелень тархуна создают неповторимую симфонию вкусов.
Для приготовления салата на 4 порции вам понадобится:
- свежие огурцы — 2 штуки;
- маринованные огурцы — 2 штуки;
- карбонад — 300 граммов;
- ветчина — 300 граммов;
- варено-копченая колбаса — 300 граммов;
- груши — 2 штуки;
- тархун — 2 веточки;
- майонез — 4 столовые ложки;
- лимонный сок — 2 столовые ложки.
Приготовление
Тархун тщательно промойте, обсушите и мелко нарежьте. Смешайте майонез с лимонным соком и измельченным тархуном, отставьте заправку настояться.
Все мясные изделия нарежьте тонкой соломкой длиной 2,5 сантиметра. Огурцы очистите от кожуры и нарежьте такой же соломкой. Груши разрежьте на четыре части, удалите сердцевину и нашинкуйте тонкой соломкой.
Соедините все ингредиенты в большой миске, заправьте подготовленным соусом и тщательно перемешайте. Накройте салат и дайте ему настояться минимум 2 часа.
Для подачи украсьте салат свежей веточкой тархуна и тонкими ломтиками груши. Подавайте охлажденным — так вкусы раскроются максимально ярко.
Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.