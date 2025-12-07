ТИЭФ'25
07 декабря 2025 в 12:10

Клинтон оценила новую доктрину безопасности США

Клинтон: новая Стратегия безопасности США отдалит страну от союзников

Хиллари Клинтон Хиллари Клинтон Фото: IMAGO/Andreas Friedrichs/Global Look Press
Новая Стратегия национальной безопасности США вызывает больше вопросов, чем ответов, и без нужды отдаляет страну от Европы и других союзников, заявила бывший госсекретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон на сессии Дохийского форума. Она отметила, что документ содержит «очень серьезное обвинение» в адрес европейских стран.

Если вы посмотрите на эту стратегию, то увидите, что это очень серьезное обвинение в адрес Европы, ее открытости и населения. И это, на мой взгляд, является ненужным разделением между нами и странами, с которыми у нас много общего и которые необходимы для нашей безопасности, — заявила Клинтон.

По ее мнению, обновление доктрины Монро, закрепленное в стратегии, будет сложно реализовать на практике. Клинтон выразила сомнения в том, как именно будут выполнены «очень широкие заявления» документа.

Бывший госсекретарь также назвала альянсы отличительной чертой и силой американской внешней политики, от которых, согласно новой стратегии, страна делает серьезный шаг в сторону.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в новой Стратегии национальной безопасности США виден залог конструктивной работы по урегулированию конфликта на Украине. Он также отметил, что внесенные корректировки во многом соответствуют российскому видению.

