В Кремле раскрыли, в какой валюте торгуют между собой Россия и Индия

Почти весь товарооборот между Россией и Индией происходит в национальных валютах, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит Sputnik India, именно благодаря этому удается защитить суверенитет государств от влияниях других стран.

Практически весь объем наших торговых отношений оплачивается в национальных валютах, — сказал Песков.

Ранее стало известно, что индийская сторона планирует начать переговоры о закупке российских истребителей Су-57 и ЗРК С-500 во время декабрьского визита президента России Владимира Путина. Отмечается, что потенциальная оборонная сделка между Индией и Россией «может осложнить любую торговую сделку» с США, которые последовательно выступают против закупок Нью-Дели российского вооружения.

Между тем помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков рассказал, что предстоящий визит Путина в Индию является «сверхбольшим» событием. В настоящее время сроки уже согласованы на начало декабря. Однако официально о них будет объявлено вместе с индийскими партнерами, объяснил Ушаков.