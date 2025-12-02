День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 декабря 2025 в 11:43

В Кремле раскрыли, в какой валюте торгуют между собой Россия и Индия

Песков: товарооборот между Россией и Индией происходит в национальных валютах

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Почти весь товарооборот между Россией и Индией происходит в национальных валютах, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит Sputnik India, именно благодаря этому удается защитить суверенитет государств от влияниях других стран.

Практически весь объем наших торговых отношений оплачивается в национальных валютах, — сказал Песков.

Ранее стало известно, что индийская сторона планирует начать переговоры о закупке российских истребителей Су-57 и ЗРК С-500 во время декабрьского визита президента России Владимира Путина. Отмечается, что потенциальная оборонная сделка между Индией и Россией «может осложнить любую торговую сделку» с США, которые последовательно выступают против закупок Нью-Дели российского вооружения.

Между тем помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков рассказал, что предстоящий визит Путина в Индию является «сверхбольшим» событием. В настоящее время сроки уже согласованы на начало декабря. Однако официально о них будет объявлено вместе с индийскими партнерами, объяснил Ушаков.

Дмитрий Песков
Индия
Россия
валюты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Американист раскрыл, каких территорий могут лишиться США
Россиянина осудили за попытку сбить самолет дроном
Суди принял окончательное решение по имуществу экс-работника МВД
Врач перечислил самые распространенные неврологические болезни россиян
Топ-менеджер ВТБ написал пьесу по Шекспиру о курсе рубля
Драма о волонтерах «СВОИ» вышла в онлайн-прокат
Бывшую девушку Гуфа осудили за мошенничество с «беременностью»
«Морская эскалация»: военкор увидел скрытый смысл в атаке на Midvolga 2
Южнокорейский автогигант зарегистрировал товарный знак в России
«Знаковое событие»: военэксперт об освобождении Красноармейска и Волчанска
Турция вышла на украинский след в атаке на российский танкер в Черном море
Почему не работает WhatsApp 2 декабря: где сбои в России, когда заблокируют
Военэксперт ответил, отправят ли Сырского в отставку после провалов ВСУ
В Кремле раскрыли время встречи Путина и Уиткоффа
Раскрыты детали атаки на российский танкер Midvolga 2 у берегов Турции
Нетрезвая пассажирка задержала рейс из Дубая в Москву
Песков заявил об отсутствии диалога с Европой по одному вопросу
Олимпийский чемпион назвал главную проблему российского биатлона
Власти Ленинградской области отменили воздушную опасность
Кремль оценил позицию Индии в поиске мира на Украине
Дальше
Самое популярное
На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная
Общество

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне
Общество

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.