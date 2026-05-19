19 мая 2026 в 11:46

Этот секрет превращает обычный шашлык в грузинское чудо на углях

Фото: D-NEWS.ru
Спорить про идеальный рецепт шашлыка на Кавказе — дохлый номер. Я просто делаю по этому рецепту. И это работает безотказно.

Ингредиенты

Свиная грудинка на ребрах — 2 кг, лук репчатый — 1 кг, уксус винный красный — 100 мл, перец черный молотый — 2 ч. л., соль — по вкусу, лепешка лаваш — 2 шт.

Как готовлю

Сначала режу грудинку кусками с ребром и салом — одинаковыми, чтобы прожарились равномерно. Лук шинкую полукольцами, мну его с солью и перцем, добавляю уксус.

Плотно укладываю мясо в маринад, закрываю крышкой и забываю на 4–6 часов. Нанизываю на широкие плоские шампуры вдоль волокон, чтобы не болтались.

Жарю на углях, которые подернулись белым пеплом, часто переворачивая — хватает 15 минут, иначе сгорит. Готовый шашлык снимаю с шампуров куском лепешки, пересыпаю свежим луком, он впитывает сок и становится бомбической закуской.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Я всегда думал, что в шашлыке главное — сложный маринад, но этот рецепт с минимальным набором продуктов просто взорвал мой мозг. Корочка получилась темной и карамельной, а внутри мясо осталось сочным, прямо сок капал на угли.

Один нюанс: не передержите на огне, грудинка любит среднюю прожарку, иначе ребра подгорят.

Проверено редакцией
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
