Смешала укроп с чесноком — через 5 минут соус-универсал готов: к овощам, мясу и рыбе. Не песто, вкуснее и проще

Укропный соус — супер-добавка для многих блюд! Готовится легко и быстро, хранится долго в холодильнике. Это гениально простой рецепт постного соуса для тех, кто любит свежие, ароматные заправки к овощам, супам и салатам. Никакой возни — просто порубил укроп, добавил чеснок, лимон, масло и взбил блендером.

Получается обалденная вкуснятина: густой, ароматный, ярко-зеленый соус с пикантной чесночной ноткой, свежей кислинкой лимона и пряным маслянистым вкусом. Он идеально подходит к отварному картофелю, запеченным овощам, крупам, пасте, а также как заправка для супов и салатов.

Благодаря кислоте лимона и маслу соус долго хранится в холодильнике, не теряя вкуса. Готовится из доступных продуктов, а исчезает мгновенно. Для приготовления вам понадобится: 2 пучка укропа, 10 зубчиков чеснока, 1 лимон, 100 мл оливкового (или растительного) масла, соль по вкусу. Укроп мелко порубите. Чеснок нарежьте пластинками. С лимона снимите цедру, затем выдавите сок. В чашу блендера сложите укроп, чеснок, цедру, соль, добавьте лимонный сок и масло. Взбивайте до однородной консистенции. Переложите соус в чистую банку. Храните в холодильнике. Подавайте к овощам, мясу, супам и салатам.

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала приготовить этот укропный соус. Он отлично дополнил отварной картофель и свежие овощи. Кстати, вместо оливкового масла можно взять подсолнечное или льняное — вкус станет мягче. Находка, а не рецепт!

