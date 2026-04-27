Быстрый ягодный пирог: любые замороженные ягоды и правильное тесто на масле — на всё про всё час

Когда хочется домашней выпечки без долгой возни, этот пирог выручает идеально. Подойдут любые замороженные ягоды — не нужно ждать сезона или искать свежие.

Секрет в тесте на сливочном масле: оно получается мягким, нежным и слегка влажным внутри. Всё смешивается буквально за несколько минут, отправляется в духовку — и уже через час на столе ароматный десерт к чаю или кофе.

Ингредиенты: сливочное масло — 170 г, яйца — 3 шт., ванильный сахар — 1 ст. л., сахар — 150 г, натуральный йогурт — 170 г, мука — 280 г, разрыхлитель — 10 г, замороженные ягоды — 200 г.

Мягкое сливочное масло взбивают с сахаром и ванильным сахаром до пышности, затем по одному добавляют яйца, продолжая перемешивать. Вводят йогурт, после чего всыпают муку с разрыхлителем и замешивают однородное тесто. Замороженные ягоды добавляют прямо в массу, аккуратно перемешивая, чтобы сохранить их форму.

Тесто выкладывают в форму, разравнивают и сверху слегка присыпают сахаром — так образуется аппетитная корочка. Выпекают при 180 градусах около 30–35 минут до румяного цвета.

