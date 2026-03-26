Профессор объяснил, как убедить ребенка отказаться от чипсов

Чтобы ребенок осознанно сделал выбор в пользу здорового питания, родителям важно самим придерживаться такого питания, рассказал NEWS.ru врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук Андрей Продеус в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей». По его словам, в таком случае у детей не возникает разделения.

Надо изначально есть эту правильную, здоровую еду вместе с ним (ребенком. — NEWS.ru). Тогда у него не возникнет вопроса и разделения, что это что-то не то, что ему надо вдруг в какой-то момент времени начинать есть, — объяснил Продеус.

Он также призвал не «делать ужаса» из тех же конфет. Профессор подчеркнул, что даже если не давать ребенку сладкое, его все равно угостят в детском саду.

Это должно быть правилом в вашем доме. Что есть хорошая еда, и она на столе, что есть потенциально вредная еда в больших дозах, но это не значит, что она абсолютно запрещена, потому что запретный плод сладок, — заключил Продеус.

Ранее врач-онколог Басир Бамматов рассказал, что правильное питание играет ключевую роль в профилактике онкологических заболеваний, помогая снизить риск развития рака толстой кишки, желудка, молочной и поджелудочной желез. По его словам, избыток быстрых углеводов, фастфуда и жирной пищи в рационе способствует возникновению опасных факторов, повышающих риск развития этих болезней.