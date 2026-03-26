Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 марта 2026 в 14:19

Профессор объяснил, как убедить ребенка отказаться от чипсов

Профессор Продеус посоветовал родителям отказаться от чипсов вместе с детьми

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Чтобы ребенок осознанно сделал выбор в пользу здорового питания, родителям важно самим придерживаться такого питания, рассказал NEWS.ru врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук Андрей Продеус в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей». По его словам, в таком случае у детей не возникает разделения.

Надо изначально есть эту правильную, здоровую еду вместе с ним (ребенком. — NEWS.ru). Тогда у него не возникнет вопроса и разделения, что это что-то не то, что ему надо вдруг в какой-то момент времени начинать есть, — объяснил Продеус.

Он также призвал не «делать ужаса» из тех же конфет. Профессор подчеркнул, что даже если не давать ребенку сладкое, его все равно угостят в детском саду.

Это должно быть правилом в вашем доме. Что есть хорошая еда, и она на столе, что есть потенциально вредная еда в больших дозах, но это не значит, что она абсолютно запрещена, потому что запретный плод сладок, — заключил Продеус.

Ранее врач-онколог Басир Бамматов рассказал, что правильное питание играет ключевую роль в профилактике онкологических заболеваний, помогая снизить риск развития рака толстой кишки, желудка, молочной и поджелудочной желез. По его словам, избыток быстрых углеводов, фастфуда и жирной пищи в рационе способствует возникновению опасных факторов, повышающих риск развития этих болезней.
Здоровье/красота
Семья и жизнь
Семья и жизнь
Семья и жизнь
Общество
дети
здоровое питание
вредные привычки
сладкое
чипсы
конфеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Сети появилось видео с двойным сальто машины после удара иранской ракеты
Врач рассказала о влиянии ананаса на похудение
Глава Магнитогорского комбината ответил на вопрос о сокращении сотрудников
Трамп раскритиковал НАТО за позицию по Ирану
Сомнолог назвала основные причины весенней сонливости
Орбан обрушился на Зеленского из-за выборов
Стало известно, чем ВСУ могут заменить дефицитные ракеты для Patriot
Картаполов оценил возможность триумфального наступления на Константиновку
Трое мужчин набросились на журналиста в Подмосковье
В России усилят контроль за безналичной торговлей с 2027 года
Следователи возбудили дело после подрыва газовоза РФ в Средиземном море
«Если враги появятся»: Лукашенко вручил Ким Чен Ыну необычный подарок
HR-эксперт ответила, могут ли уволить за дружбу с коллегами
Дмитриев указал на прогресс в диалоге по Украине
Путин назвал важнейший источник знаний в современном обществе
МВД развеяло миф о массовой эмиграции из России
Что известно о попытке Украины помешать Трампу стать президентом
Врач назвал тревожные последствия чрезмерного употребления кофе
Профессор объяснил, как убедить ребенка отказаться от чипсов
Министерства приступили к проработке вопроса о запрете вейпов в России
Дальше
Самое популярное
Общество

Общество

Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.